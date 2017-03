États-Unis : Ivanka Trump dispose de son bureau à la Maison Blanche

Sans fonction officielle, la fille de Donald Trump a cependant obtenu son propre bureau à la Maison Blanche. Ivanka, dont le mari est l'un des conseillers du président américain, aura également accès à des informations classées.

Officiellement, Ivanka Trump n'a aucune fonction au sein de l'administration de son président de père. Mais la fille de Donald Trump a désormais un bureau à la Maison Blanche et elle aura accès à des informations confidentielles et à un téléphone fourni par le gouvernement, a indiqué lundi 20 mars la Maison Blanche.

Âgée de 35 ans, la fille de Donald Trump et de sa première épouse Ivana va ainsi s'installer dans l'aile ouest de la Maison Blanche, la célèbre "West wing" [où se déroule la série du même nom, intitulée en français "À la Maison-Blanche"], mais ne touchera pas de rémunération. Elle va ainsi rejoindre son mari, le promoteur immobilier Jared Kushner, l'un des proches conseillers de Donald Trump.

Selon son avocate Jamie Gorelick, citée par le site américain Politico, Ivanka Trump respectera les mêmes règles qui s'appliquent aux conseillers salariés de l'administration Trump. "Nous pensons que, par précaution, le mieux est qu'Ivanka respecte, de sa propre initiative, les règles qui s'appliqueraient si elle était une employée du gouvernement fédérale, même si elle ne l'est pas", a-t-elle expliqué.

Sphère publique et sphère privée

"Avoir la fille adulte d'un président qui a un rôle actif dans l'administration est sans précédent", a-t-elle reconnu, alors que la présence d'Ivanka aux côtés de son père a été remarquée, notamment la semaine passée lors d'une table ronde avec le président américain et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le rôle très influent joué par le jeune couple soulève de nombreuses interrogations sur de possibles conflits d'intérêt et alimente un débat plus large sur l'absence de frontières claires entre les affaires de la famille Trump et les fonctions politiques de ses différents membres.

