Le "Canard Enchaîné" accuse Fillon d'avoir fait jouer ses relations avec Poutine

Selon le Canard Enchaîné, François Fillon a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil 2F Conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. L'ancien Premier ministre aurait reçu pour cela 50 000 dollars.

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a mis en relation en 2015 un des clients de sa société de conseil 2F Conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total , affirme Le Canard enchaîné dans son édition du mercredi 22 mars.

D'après l'hebdomadaire, le député de Paris François Fillon a signé, comme l'avait révélé Mediapart, une convention de lobbying avec le propriétaire libanais de "Future Pipe Industries" (FPI), Fouad Makhzoumi, pour un montant de 50 000 dollars.

Selon cette convention de sept pages consultée par Le Canard et rédigée en anglais, il s'agit de "jouer les entremetteurs auprès d'influencers and policy makers in Russian, Algerian, Gabonese, Ivoirian and French companies" (hommes d'influence et responsables dans des entreprises russes, algériennes, gabonaises, ivoiriennes et françaises).

"En bon français : Fillon s'engage à présenter au Libanais des dirigeants russes, algériens, gabonais et ivoiriens. Et aussi de grands patrons français (en l'occurrence, celui de Total) susceptibles d'acheter des pipelines", écrit encore Le Canard.

D'après l'hebdomadaire, les rencontres avec Vladimir Poutine et avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné (ancien directeur de cabinet de François Fillon quand il était ministre des Télécoms), ont eu lieu lors du forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin 2015.

"Dénuées de tout fondement"

Ces accusations ont rapidement été démenties par l’entourage de François Fillon : "Les insinuations du Canard Enchaîné sur le contrat de 2F Conseil avec la société FPI sont dénuées de tout fondement. Ni François Fillon, ni 2F Conseil n'ont été associés aux suites éventuelles de cette rencontre".

"2F n'a jamais été rémunéré ni par l'État russe, ni par une entreprise privée de ce pays. 2F n'a jamais conclu non plus de contrat avec le groupe Total. Les soupçons de conflit d'intérêt sont donc dénués de tout fondement. Le Canard enchaîné n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de ses accusations", affirme encore des proches de l’ancien Premier ministre.

La société 2F Conseil a été créée par François Fillon le 7 juin 2012, juste avant que débute son mandat de député de Paris le 20 juin 2012. Le code électoral "interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat", ce qui signifie que le candidat à la présidentielle a exercé chez 2F Conseil "en toute légalité", aux termes de ce texte.

