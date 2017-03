Attentats de Bruxelles : un an après, la Belgique cherche toujours des réponses

Alors que Bruxelles commémore le premier anniversaire du double attentat jihadiste qui a fait 32 morts, les autorités belges ne savent toujours pas avec certitude qui au sein de l'organisation État islamique a organisé et ordonné les attaques.

Un an jour pour jour après les attentats jihadistes du 22 mars qui ont fait 32 morts à Bruxelles, les autorités belges sont loin d'avoir fait toute la lumière sur les commanditaires.

Les attaques contre l'aéroport de Zaventem et la station de métro de Maelbeek, revendiquées par l’organisation État islamique (EI), ont été perpétrées par des cellules de jeunes musulmans locaux dont certains avaient combattu en Syrie. Même si 59 personnes sont en détention et 60 autres en liberté sous caution, les autorités ne savent toujours pas avec certitude qui au sein de l'EI a organisé et ordonné les attaques.

"Nous n'aurons de certitudes que lorsque la situation en Syrie et en Irak sera réglée", dit un haut responsable à propos de l'enquête. Le chef du gouvernement abonde dans le même sens. "Même aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a un risque zéro", prévient-il, face à des individus "prêts à mourir et à détruire aveuglément autant de vies que possible".

Il ne s'aventure pas à prédire quand la Belgique pourra abaisser le risque de menace terroriste - "deux mois, six mois, personne ne sait" - un fait valable, note-t-il, pour les autres pays dans la même situation, comme par exemple la France.

Des commémorations

Métro, bus et trams de la capitale s'arrêteront mercredi à 09H11 (08H11 GMT). L'heure à laquelle Khalid El Bakraoui, jihadiste affilié au groupe État islamique (EI), a actionné sa ceinture d'explosifs dans une rame à la station Maelbeek, au coeur du "quartier européen", tuant 16 personnes. Au lieu d'une minute de silence, les conducteurs et contrôleurs observeront une "minute de bruit" afin de "montrer qu'ils n'oublient pas mais restent debout, contre la haine et la terreur".

Les commémorations commenceront également peu avant 08H00 à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, de victimes et de leurs proches, de membres des services de secours et du gouvernement. C'est dans le hall des départs de cet aéroport international, face aux guichets des compagnies Brussels Airlines et American Airlines, qu'Ibrahim El Bakraoui, le frère de Khalid, et Najim Laachraoui, ont déclenché leur charge à 07H58, faisant là aussi 16 morts.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 22/03/2017