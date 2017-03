Diaporama : La famine menace le Somaliland

L'ONU estime que plus de la moitié des 6,2 millions de Somaliens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, parmi lesquels près de 363 000 enfants en situation de malnutrition sévère.

Depuis le début de l'année, près de vingt millions de personnes sont menacées par la famine en Somalie, au nord du Nigeria, au Yémen et au Soudan du Sud. Dans ce dernier pays, plusieurs régions sont déjà touchées, a annoncé le gouvernement à la mi-février. Pourtant, l'ONU a alerté mercredi 22 mars qu'elle n'avait récolté que moins d'un tiers des fonds nécessaires pour éviter qu'une troisème famine généralisée n'apparaisse. L'appel aux donateurs pour endiguer la crise, aujourd'hui estimé à 864 millions de dollars, devrait être revu à la hausse.

La Somalie, embourbée depuis deux décennies dans une crise sécuritaire et politique, a déjà connu deux famines en vingt-cinq ans, à cause notamment de sécheresses exceptionnelles. En 2011, au moins 260 000 personnes sont mortes. "La réaction internationale à l’époque fut clairement trop lente. Aujourd’hui, nous avons encore la possibilité d’éviter le pire", alerte au Temps Dominik Stillhart, directeur des opérations au Centre international de la Croix rouge (CICR). L'ONU estime que plus de la moitié des 6,2 millions de Somaliens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, parmi lesquels près de 363 000 enfants en situation de malnutrition sévère.

Le photographe Mustafa Saeed s'est rendu dans le Somaliland, État indépandantiste au Nord de la Somalie, pour rendre compte des ravages de la sècheresse et de la menace de famine qui pèse sur le mode de vie des bergers nomades. Ils ont déjà perdu une grande partie de leur bétail (moutons, chèvres ou dromadaires), et ont dû s'installer en périphérie des centres urbains, pour recevoir l'aide des habitants ou des ONG.

"Aujourd'hui, nous manquons de tout"

"Nous avions plus de 100 têtes de bétail. Il ne nous en reste qu'une vingtaine", confie Milgo. Avec ses enfants souffrant tous de malnutrition, elle s'est installée près d'un village pour être proche d'une aide potentielle. Mais ses moutons continuent de mourir de faim. © Mustafa Saeed, Save the Children

"Nous n'avons rien à manger, rien à boire, pas d'abris correct"

Après la mort de tout son bétail, Fardus a abandonné sa vie de bergère pour s'installer dans un campement de fortune à Ainabo. Comme beaucoup de nomades dans sa situation, elle espère que les habitants locaux ou les ONG pourront l'aider à nourrir ses six enfants. © Mustafa Saeed, Save the Children

"Nous étions des bergers, mais nous avons tout perdu"

"Nous avons beaucoup souffert, comme tous ceux qui ont perdu leur bétail. Parfois, quand nous crions à l'aide, des camions citerne versent de l'eau dans des petits trous autour du camp", explique Khadra Mohamed, qui a aussi dû quitter sa vie de nomade pastorale. © Mustafa Saeed, Save the Children

"La famine nous a mis dans une situation très difficile"

Les quelques chèvres et moutons qu'il reste à Deeqa sont trop faibles pour avoir la moindre valeur. "Je n'ai pas assez de nourriture pour nourrir mes enfants", déplore-t-elle, près de sa maison de Kiridh. © Mustafa Saeed, Save the Children

À Kiridh, Hodan tient son fils devenu aveugle après une maladie, quand il était bébé. L'hôpital le plus proche est à plusieurs heures, et elle a du mal à trouver des médicaments pour lui, surtout depuis qu'elle a perdu la moitié de son bétail. © Mustafa Saeed, Save the Children

Amina et sa petite fille, devant un abris de fortune près de Yogoori, où elle est venue après que la sècheresse lui a fait perdre son bétail. © Mustafa Saeed, Save the Children

Indhodeeq (au centre) et son mari aveugle Noor ont fui la sècheresse qui a décimé leur bétail et se sont récemment installés à Kiridh, où les habitants leur ont donné un petit abri. Sa fille Hodan (à droite), est tombée malade après avoir récemment accouché. © Mustafa Saeed, Save the Children













