Belgique : le suspect d'Anvers inculpé pour tentative d'assassinat à caractère terroriste

Le suspect interpellé jeudi à Anvers a été inculpé pour tentative d'assassinat à caractère terroriste, selon le parquet fédéral belge. L'homme s'était engagé à vive allure dans une rue piétonne de la ville, suscitant la panique chez les passants.

"Mohamed R.", 39 ans et de nationalité tunisienne, a été inculpé par un juge d'instruction "pour tentative d'assassinat à caractère terroriste, tentative de coups et blessures à caractère terroriste et infraction à la législation sur les armes" . Il a été placé en détention provisoire, a précisé dans un communiqué le parquet fédéral vendredi 24 mars.

L'homme a été arrêté jeudi par la police à Anvers, après s'être engagé à vive allure dans une rue piétonne de la ville, semant la panique parmi les passants. Personne n'a été blessé ni tué.

Selon des sources policières françaises, il a peut-être tenté d'échapper à un contrôle, alors qu'il conduisait en état d'ivresse. Des médias belges ont rapporté qu'au terme d'une course poursuite, les policiers l'avaient retrouvé endormi au volant de

sa voiture, garée sur un quai et que son état n'avait pas permis de l'interroger.

Avec Reuters



Première publication : 24/03/2017