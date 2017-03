"Mode 14-18" : la Grande Guerre a-t-elle vraiment transformé les femmes ?

Une exposition sur la Grande Guerre à Paris s'éloigne des champs de bataille pour proposer un éclairage sur la mode féminine en 14-18. À travers des documents et des tenues d'époque, elle montre un aspect jusque là peu étudié du conflit.

Ne cherchez pas. Dans la dernière exposition de la Bibliothèque Forney, à Paris, consacrée à la Grande Guerre, il n’y a qu’un seul casque de poilus et c’est très bien comme ça. Dans les vitrines, les visiteurs peuvent découvrir des robes de grands couturiers, des uniformes d’infirmières, ou encore des photos de travailleuses.

À l’occasion de sa réouverture, ce lieu consacré à l’histoire des arts graphiques et des métiers d’arts a décidé de se pencher sur l’histoire de la mode et des femmes au cours de la Première Guerre mondiale. "Dans les livres d’histoire, il est écrit que la mode s’est arrêtée en 1914 et a repris en 1918. Pourtant, quand on consulte les archives, on voit que ce n’est pas vrai du tout et qu’elle n’a pas périclitée à cette période. Le sujet est riche et dense, mais rien n’avait été fait sur la France à cette période", explique Maude Bass-Krueger, l’une des deux commissaires de l’exposition.

L'exposition Mode & femmes, 14-18 L'exposition proposée à la Bibliothèque Forney présente des vêtements originaux issus des collections du Musée Galliera, des archives Lanvin, de la collection patrimoine de Chanel ou encore du musée de la Grande Guerre de Meaux. © Stéphanie Trouillard, France 24

Pour montrer l'importance de la mode durant la guerre 14-18, l'exposition a aussi puisé dans de nombreuses archives papier. Des catalogues de l'époque montrent le savoir faire à la française exporté à travers le monde. © Stéphanie Trouillard, France 24

Alors que le conflit fait rage, les planches de mode deviennent aussi des outils patriotiques. Dans cette gazette datant de 1915, une jeune femme suit les opérations en cours sur le front. © Stéphanie Trouillard, France 24

Les couturiers et les magasins s'adaptent aussi aux bouleversements du quotidien. Alors que les jeunes veuves sont de plus en plus nombreuses, ce catalogue propose des conseils vestimentaires pour un "deuil correct". © Stéphanie Trouillard, France 24

Mais cette réalité, celle de femmes continuant de suivre la mode malgré la guerre, est vivement critiquée. Dans les journaux, les caricatures sont nombreuses pour dénoncer les "épouses frivoles" des soldats et leur excès de consommation. © Stéphanie Trouillard, France 24

L'exposition montre les mouvements sociaux féminins de l'époque comme la grève des "Midinettes en 1917". La guerre ne bouleversera toutefois pas totalement la vie des femmes. Il faudra attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. © Stéphanie Trouillard, France 24











La mode, une industrie puissante

Lorsque la guerre éclate en août 1914, les couturiers parisiens sont déjà en train de présenter leurs nouvelles collections. La mode est alors la troisième industrie en France et exporte énormément à l’étranger, principalement en Amérique du Nord et du Sud. Au plus haut sommet de l’État, les responsables politiques comprennent très vite que cette économie doit être préservée malgré le conflit qui débute. "L’industrie de la mode a tout de suite fait partie de l’effort de guerre. Elle ne pouvait pas s’arrêter, car elle rapportait tellement d’argent. Rien qu’à Paris, elle employait aussi à l’époque près de 80 000 midinettes, le surnom donné aux jeunes ouvrières ou vendeuses qui travaillaient dans la mode, décrit Sophie Kurkdjian, la seconde commissaire de l’exposition. "Acheter des vêtements pendant la guerre est devenu un devoir patriotique", insiste cette chercheuse en histoire de la mode.

Ce patriotisme se retrouve même dans les créations. Des planches de mode présentées dans l’exposition arborent des couleurs bleu, blanc, rouge et des détails militaires sur les robes. En première page des revues, les élégantes ont aussi laissé la place aux travailleuses qui ont remplacé les hommes partis au front : postières, conductrices de tramway ou munitionnettes. À l’arrière du front, elles incarnent le courage de la France. Mais pas question d’oublier sa féminité. Des magazines expliquent comment embellir sa blouse d’infirmière, ou ajouter un insigne patriotique à son chapeau ou à sa tenue de travail. Des conseils sont mêmes prodigués aux veuves pour bien choisir leur robe de deuil.

Une du journal Excelsior du 24 juin 1917 montrant les nouveaux métiers des femmes depuis la guerre © Collections BDIC

Des tensions au sein des couples

Ce mélange des genres, alors que les combats font rage, n’est pas sans poser problème. Dans les journaux, les "veuves joyeuses" sont critiquées pour leur frivolité et pour leur excès de consommation. Des tensions naissent aussi dans les couples. "Les cartes postales distribuées dans les tranchées aux soldats montrent une certaine féminité, celle d’une femme oisive au coin du feu qui s’occupe des enfants, mais quand ils rentrent en permission, ils découvrent une autre femme, celle qui est active et qui travaille", décrit Sophie Kurkdjian.

Mais qu’en est-il des vêtements en eux-mêmes ? Est-ce que la Première Guerre mondiale a radicalement changé les habits féminins ? "Avant le conflit, les robes étaient souvent longues, très entravantes, très étroites et très ornementées. C’étaient des tenues très riches. Mais la mode avait déjà commencé à changer avant que la guerre n’éclate. Le corset avait déjà été abandonné, et la silhouette s’était déjà simplifiée", estime la spécialiste de la mode.

Au-delà du simple aspect vestimentaire, la dernière partie de l’exposition nuance aussi la vision d’une guerre totalement émancipatrice pour le quotidien des femmes : "Cette période leur a fait voir que tout peut être différent, qu’on peut travailler, avoir des responsabilités, mais c’est simplement une fenêtre ouverte, une transition qui va préparer des révolutions futures. À l’armistice, la femme est finalement incitée à retourner à la maison pour faire des enfants", analyse Sophie Kurkdjian. Dans une vitrine, des photos résument cette situation. On peut y voir des suffragettes en 1914, puis en 1919. Leur combat n’a pas changé. Un an après la fin de la guerre, ces femmes réclament toujours le droit de vote. Elles ne l’obtiendront que vingt-cinq ans plus tard, en 1944.

"Mode & femmes 14/18", à la Bibliothèque Forney, à Paris, jusqu’au 17 juin 2017. Du mardi au samedi de 13h à 19h. Entrée libre.

Première publication : 25/03/2017