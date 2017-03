Au Maroc, un accord de gouvernement enfin trouvé

Le nouveau Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, a annoncé samedi qu'il était parvenu à un accord de coalition avec cinq autres partis. Cet accord met fin à six mois de blocage politique.

Le nouveau Premier ministre marocain, Saad Eddine El Othmani, a annoncé samedi 25 mars qu'il était parvenu à un accord de coalition avec cinq autres partis, mettant fin à six mois de blocage politique.

"Les prochaines étapes consisteront à décider d'une structure de gouvernement et des nominations ministérielles", a déclaré Othmani, du Parti de la justice et du développement (PJD, islamiste), nommé la semaine dernière au poste de Premier

ministre par le roi Mohammed VI.

"Nous devons aller au-delà des obstacles précédents", a-t-il ajouté, flanqué des chefs des cinq autres partis.

Cet accord a été noué avec le Rassemblement national des indépendants (RNI), l'Union socialiste des forces populaires (USFP), le Mouvement populaire (MP) et l'Union constitutionnelle (UC) et le Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Saad Eddine El Othmani a succédé à Abdelilah Benkirane, le chef du PJD, qui n'avait pu former de gouvernement après les élections législatives d'octobre dernier.

Il a précisé que les priorités du gouvernement à venir porteraient notamment sur le renforcement de la stabilité, une réforme de la justice, l'éducation, le développement des zones rurales et l'énergie.

Avec Reuters

Première publication : 25/03/2017