Valérie Pécresse accuse le gouvernement d'avoir voulu la déstabiliser et compte porter plainte

Dans un message publié samedi sur Facebook, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, accuse le gouvernement socialiste d'avoir tenté d'instrumentaliser l'arrestation de son fils, en septembre 2016, pour détention de cannabis.

Valérie Pécresse a "la nausée". Dans un communiqué publié, samedi 25 mars, sur son compte Facebook, la présidente Les Républicains (LR) de la région Île-de-France affirme avoir été "victime d'une tentative de déstabilisation politique" après l'interpellation de son fils en septembre 2016 pour consommation de cannabis. Elle entend porter plainte.

L’élue se fonde sur des faits rapportés par le livre "Bienvenue place Beauvau", dans lequel les trois journalistes Olivia Recasens, Didier Hassoux et Christophe Labbé racontent comment ils ont été informés pratiquement en direct de l'interpellation du jeune homme avec quatre grammes de cannabis. Leur source : un haut responsable de la police parisienne, ancien conseiller de Manuel Valls qui était encore Premier ministre.

Parallèlement, selon les auteurs du livre, un collaborateur du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, faisait "le tour de ses contacts journalistes" pour les mettre au courant. "Le renseignement aura mis moins d'une heure pour être exploité politiquement", peut-on lire.

Dans son communiqué, Valérie Pécresse se dit "frappée de stupeur" d'apprendre qu’elle aurait été "victime d'une tentative de déstabilisation politique savamment orchestrée avec la complicité d'un directeur de la préfecture de police, proche de M. Valls, Premier ministre à l'époque, et d'un conseiller de M. Bartolone, président de l'Assemblée nationale". "MM. Hollande, Valls, Bartolone et Cazeneuve doivent rendre des comptes sur les faits relatés dans ce livre qui, s'ils sont avérés, déshonorent la politique et abîment la démocratie", ajoute-t-elle.

Paru cette semaine, "Bienvenue place Beauvau", dont deux des auteurs sont journalistes au Canard enchaîné, fut également cité par François Fillon lors de son passage, jeudi soir, à une emission politique de France 2. Selon le candidat de la droite pour la présidentielle, l'ouvrage démontre l'existence d'un "cabinet noir" animé par le président François Hollande afin de l'empêcher d'accéder à l'Élysée.

