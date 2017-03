Mondial-2018 : le sélectionneur néérlandais Danny Blind limogé suite à la défaite contre la Bulgarie

Danny Blind, entraîneur de l'équipe néerlandaise de football, a été limogé dimanche, à la suite de la défaite des Oranje face à la Bulgarie lors des qualifications pour le Mondial-2018. Il laisse un triste bilan de 8 défaites en 17 rencontres.

Le sélectionneur des Pays-Bas Danny Blind a été limogé dimanche 26 mars, au lendemain de la défaite de son équipe en Bulgarie (2-0) qui complique grandement une éventuelle qualification des Oranje pour le Mondial-2018 en Russie.

"Nous avons beaucoup de respect pour Danny et les services rendus. Mais en raison des résultats négatifs et de la difficulté à nous qualifier [pour le Mondial-2018], nous devons prendre congé de lui", indique sur son site internet la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

La situation de l'ex-défenseur international de l'Ajax, âgé de 55 ans, est devenue intenable et son bilan de huit défaites en dix-sept rencontres lui a été fatal. Il était sélectionneur depuis juillet 2015, quand il avait pris la succession de Guus Hiddink, dont il était l'assistant. Il sera provisoirement remplacé par son adjoint, Fred Grim, lors du match amical face à l'Italie mardi à Amsterdam, alors que la KNVB a annoncé se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur. Le nom de Frank de Boer est celui qui revient le plus souvent dans les médias locaux pour reprendre en main l'équipe nationale.

Les Oranje quasiment éliminés du Mondial



Danny Blind n'était déjà pas parvenu à qualifier la sélection néerlandaise pour l'Euro-2016 et le spectre d'un nouvel échec se profile désormais un peu plus. Une situation qualifiée de "débâcle" par la presse locale, alors que les Pays-Bas avaient atteint la finale du Mondial-2010 et les demi-finales du Mondial-2014. La défaite de samedi à Sofia relègue en effet les Pays-Bas à la 4e place du groupe A, à six points de la France et à trois de la Suède. "Se qualifier va désormais être très compliqué", a reconnu le milieu de terrain Wesley Sneijder, l'un des seuls rescapés de la "génération dorée" de la sélection néerlandaise, avec l'attaquant Arjen Robben.

Lors des qualifications de la zone Europe pour le Mondial-2018 dimanche, l'Angleterre a battu la Lituanie 2-0 et l'Allemagne a écrasé l'Azerbaïdjan 4-1.

Avec AFP

Première publication : 27/03/2017