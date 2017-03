Côte d'Ivoire : l'ex-première dame Simone Gbagbo acquittée de crimes contre l'humanité

La cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qu'elle jugeait depuis près de 10 mois pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011.

"Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes" a déclaré le juge Kouadjo Boiqui, président de la cour d'assises. Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l'Etat" prononcée en 2015.

Un peu plus tôt dans la journée, le procureur général du tribunal d'Abidjan avait requis une peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire pour sceller "la réconciliation nationale" après la meurtrière crise post-électorale 2010-2011.

La dernière apparition de Simone Gbagbo au tribunal remonte à fin novembre. Elle était une nouvelle fois absente ce mardi pour dénoncer un procès qu'elle juge inéquitable.

Avec AFP

Première publication : 28/03/2017