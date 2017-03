France Médias Monde, Deutsche Welle et Ansa lancent InfoMigrants

Les trois médias se sont associés pour lancer un site d’information destiné aux migrants. Cofinancé par l'Union européenne, il produira des contenus en français, en anglais et en arabe.

Le groupe France Médias Monde (RFI, France 24 et MCD), la télévision allemande Deutsche Welle et l’agence de presse italienne Ansa ont officiellement lancé jeudi 30 mars le site InfoMigrants, destiné à fournir aux migrants une information vérifiée et fiable.

"En juillet 2015, alors que la photo du petit Aylan s’affichait dans les journaux, nous avons fait le constat qu’au drame de la migration s’ajoutait celui de la désinformation", a expliqué Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias Monde, en ouverture de la conférence de presse organisée jeudi pour le lancement du site.

Pour les trois médias qui produisent déjà des contenus en plusieurs langues, l’idée de créer un média sérieux destiné aux migrants s’est imposée. Soutenu par l’Union européenne, le site proposera des sujets d'actualité, en texte, photos et vidéos, conçus directement ou repris dans le flux des trois médias, sur les pays d'origine, les pays de transit et ceux d'arrivée.

Informations et témoignages

"Notre but est simple : combattre les récits des passeurs qui tentent de faire croire aux migrants que le passage vers l’Europe est sûr et qu’il est facile de rassembler sa famille une fois arrivé", confie à France 24 un responsable de la Commission européenne.

Amara Makhoul, rédactrice en chef adjointe à France 24, chargée du site InfoMigrants, indique que la version définitive du site sera consultable en mai et comportera une rubrique participative dans laquelle les migrants pourront publier leurs témoignages, préalablement vérifiés et modérés par les équipes de France Médias Monde et Deutsche Welle.

Une rubrique "Comprendre l’Europe" donnera par ailleurs des informations pratiques sur la vie quotidienne en Europe et les démarches administratives auxquelles les migrants sont confrontés.

Gerda Meuer (DW): Nous avons l'ambition de devenir l'offre d'information de référence pour les réfugiés. #infomigrants — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 30, 2017

Pour répondre au mieux aux besoins des migrants qui s’informent quasiment exclusivement sur leurs téléphones portables, InfoMigrants prévoit également d’avoir une forte présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, WhatsApp).

L’activité du site sera analysée par une équipe de chercheurs de l’université britannique Open university, spécialiste des questions migratoires et des médias, qui étudiera l'impact du site avec un rapport mensuel pour permettre à InfoMigrants d'atteindre ses objectifs.

Première publication : 30/03/2017