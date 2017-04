En images: Recep Tayyip Erdogan veut convaincre les Kurdes de voter en faveur de son référendum

Recep Tayyip Erdogan a tenu un grand meeting, samedi à Diyarbakir, la "capitale" des Kurdes de Turquie, afin de mobiliser ses partisans en vue du référendum du 16 avril sur le renforcement des pouvoirs présidentiels.

Les meetings du président turc Recep Tayyip Erdogan commencent souvent avec des séries d'évanouissement – le trop-plein d'émotion des militants les plus fragiles – et se terminent généralement avec des distributions de cadeaux. Le rassemblement de Diyarbakir, samedi 1er avril, en faveur du référendum visant à renforcer les pouvoirs présidentiels, n'a pas fait exception à la règle.

L'organisation était typique de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Drapeaux turcs, casquettes blanches avec le label "Evet" ("oui"), et avalanche de décibels et de chansons patriotiques pour tout le monde.

"Nous sommes les gardiens de la paix", a lancé le leader turc devant plusieurs milliers de partisans chauffés à blanc. "Ces partisans du PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan] ne cessent de répéter 'la paix, la paix, la paix'. Est-ce que des paroles vides peuvent apporter la paix ? Est-ce qu'il peut y avoir une paix avec ceux qui se promènent les armes à la main ?", a martelé Erdogan.

Campagne sur le fil

Un discours offensif qui passe bien auprès de ses partisans. "Comme d'habitude, c'était très puissant", estime ainsi Omut, un jeune homme de 18 ans enroulé dans un drapeau turc. "Le monde entier est contre nous, et on doit faire bloc derrière lui. J'ai particulièrement apprécié quand il a dit que nous étions une seule et même nation. Ça veut dire que les Kurdes et les Turcs sont comme des frères", ajoute t-il.

Issu d''une famille arabe de la région, l'étudiant est venu assister au meeting en compagnie de l'un de ses amis kurdes, Suleiman Gonenc, qui confirme d'un sourire timide : "Oui, nous sommes comme des frères".

Dans la foule, Halime Aktert, kurde elle aussi, appartient à une organisation féminine de l'AKP du président Erdogan. À son tour, elle explique que sa famille, comme beaucoup d'autres, est divisée. "Certains sont pour l'AKP, d'autres pour le HDP [le principal parti pro-kurde, ndlr], et quand nous sommes ensemble, nous nous disputons car cette guerre nous a fait beaucoup de mal. Moi ce que je veux c'est la paix, et je pense qu'[Erdogan] est le seul a pouvoir nous apporter la paix."

L'imposant dispositif de sécurité – rues bloquées, snipers sur les toits, hélicoptères, et camions anti-émeutes aux principaux carrefours – rappelle la précarité de la situation sécuritaire à Diyarbakir. Cette grande ville à majorité kurde reste hostile à Erdogan et aux visées du référendum du 16 avril.

Alors que les derniers sondages donnent le oui et le non au coude à coude, le président turc s'est jeté de toutes ses forces dans la bataille.

Les Kurdes représentent 20 % de l'électorat turc et sont majoritaires dans le sud-est de la Turquie. Depuis juillet 2015, la région de Diyabakir est à nouveau le théâtre de violents affrontements entre l'armée turque et les rebelles séparatistes du PKK.

Des drapeaux et des bannières à l'effigie du président turc Recep Tayyip Erdogan sont en vente à l'entrée du meeting. © Mehdi Chebil / France 24

L'homme à la veste bleue fait une tête de loup avec sa main, le signe de ralliement des nationalistes turcs. L'homme au centre dresse quatre doigts, un signe répandu chez les islamistes. © Mehdi Chebil / France 24

Hommes et femmes sont séparés, les deux zones sont remplies. Cette femme a écrit sur sa main "evet", "oui" en turc. © Mehdi Chebil / France 24

L'attente se prolonge dans une ambiance surchauffée. Plusieurs personnes victimes d'évanouissement sont évacuées du meeting. © Mehdi Chebil / France 24

Le président Erdogan apparaît enfin sur scène, protégé par plusieurs gardes du corps surarmés. © Mehdi Chebil / France 24

Des soldats ont également été postés sur tous les toits environnants pour assurer la sécurité du président turc. © Mehdi Chebil / France 24

Erdogan a fait un discours offensif, rejetant l'idée de nouveaux pourparlers de paix avec les rebelles du PKK. © Mehdi Chebil / France 24

Les partisans d'Erdogan essayent constamment d'interpeller leur leader, en lui faisant passer des petites notes ou en écrivant directement sur leur main - comme ce message qui demande une "entrevue particulière" avec le président. © Mehdi Chebil / France 24

La présence d'Erdogan électrise ses partisans, qui rivalisent pour attirer son regard. © Mehdi Chebil / France 24

La fin du meeting donne lieu à une distribution générale de cadeaux. Le président Erdogan lui-même lance des goodies vers les personnes massées devant la scène. © Mehdi Chebil / France 24

Un peu plus loin de la scène, les enfants ne sont pas oubliés : des responsables de l'AKP ont distribué des dizaines de voitures radiocommandées et de poupées. © Mehdi Chebil / France 24

Halime Aktert (à gauche), une partisane de l'AKP, dont le beau-frère a été tué en octobre 2016 par le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). © Mehdi Chebil / France 24























Première publication : 02/04/2017