Équateur : Moreno crie victoire mais l'opposition veut un recompte

Le candidat socialiste Lenin Moreno s'est déclaré vainqueur de la présidentielle équatorienne, dimanche, à l'issue du second tour du scrutin, mais son adversaire, Guillermo Lasso, qui dénonce une "fraude", conteste le résultat.

Lenin Moreno, candidat du parti au pouvoir en Équateur, a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle organisée dimanche. Toutefois, son adversaire soutenu par la droite, le conservateur Guillermo Lasso, conteste les résultats de ce deuxième tour. L’ancien banquier a dénoncé une "tentative de fraude" et a réclamé un nouveau décompte.

Le conseil national électorale (CNE), qui s'est abstenu de proclamer un vainqueur pour le moment, a annoncé que le poulain du président socialiste sortant Rafael Correa, a récolté 51,1 % des suffrages, contre 48,9 % pour Guillermo Lasso, après dépouillement d'un peu plus de 95 % des bulletins.

>> À lire sur France 24 : "Après dix ans de présidence Correa, l'Équateur à l'heure du choix"

"Ils ont franchi une limite", a réagi ce dernier, qui s'est lui aussi déclaré victorieux sur la base d'un sondage sortie des urnes. "Nous allons défendre la volonté du peuple équatorien face à cette tentative de fraude", a ajouté Guillermo Lasso, devant ses partisans réunis dans un hôtel dans sa ville de Guayaquil, sur la côte.

"Non à la fraude"

Plusieurs centaines de ses partisans se sont d'ailleurs rassemblés devant les locaux de la commission électorale aussi bien à Quito, la capitale, qu'à Guayaquil, en agitant des drapeaux équatoriens tout en scandant "Non à la fraude".

Ignorant cette contestation, Lenin Moreno, 64 ans, a célébré dès dimanche soir les résultats de l'élection avec ses partisans. "À partir de maintenant, travaillons pour le pays ! Nous tous !", a-t-il lancé à la foule de ses soutiens rassemblée à Quito, en présence de l’ancien président Rafael Correa.

Au premier tour, le 19 février, l'ancien vice-président, de 2007 à 2013, est arrivé en tête avec 39,35 % des voix. Il ne lui aurait fallu que 40 % pour être directement élu et s'épargner un second tour qui s'annonçait plus difficile du fait des reports de voix anticipés.

Avec Reuters



>> À lire sur France 24 : "Après dix ans de présidence Correa, l'Équateur à l'heure du choix"

Première publication : 03/04/2017