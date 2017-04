Attaque chimique en Syrie : condamnation unanime de la communauté internationale

L'attaque chimique présumée menée dans la province d'Idleb a suscité des critiques de Paris à Washington, en passant par Berlin et Ankara. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi. De son côté, l'armée syrienne réfute toute implication.

L'affaire est assez grave pour justifier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, qui se tiendra mercredi. Des avions, soupçonnés d'appartenir à l'armée syrienne, auraient mené mardi 4 avril dans la matinée, une attaque au gaz dans une ville tenue par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie.

Au moins 58 civils ont été tués et quelque 170 ont été blessés, le corps saisi de convulsions et peinant à respirer sous leurs masques à oxygène, dans un raid aérien mené sur Khan Cheikhoun, un fief rebelle et jihadiste du nord-ouest syrien. Au moins 11 enfants ont péri, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'opposition syrienne a la première accusé le "régime du criminel Bachar" al-Assad d'avoir perpétrée cette attaque, avec des "obus" contenant du "gaz toxique", et a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à ouvrir une "enquête immédiate".

"Acte odieux"

Le président français François Hollande a pointé la responsabilité "politique, stratégique et morale" des soutiens du régime de Bachar al-Assad après cette attaque. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a elle aussi mis en cause Damas : "La principale responsabilité repose sur le régime parce qu'il a la responsabilité de protéger son peuple et non de l'attaquer", a-t-elle déclaré. Ces "nouvelles horribles" sont "un rappel tragique que la situation sur le terrain continue d'être dramatique dans de nombreuses parties de la Syrie".

De son côté, la Maison Blanche a dénoncé avec force un "acte odieux du régime de Bachar al-Assad", d'autant plus "intolérable" qu'il a frappé "des innocents, y compris des femmes et des enfants", selon son porte-parole Sean Spicer.

La Turquie, dont la frontière jouxte la province d'Idleb, a, pour sa part, dénoncé un "crime contre l'humanité" susceptible de faire échouer le processus de paix en cours à Astana, au Kazakhstan. Elle demande à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) d'ouvrir une enquête.

Démenti de l'armée syrienne

Si elle est confirmée, il s'agirait de l'attaque chimique la plus meurtrière en Syrie depuis celle au gaz sarin qui a tué plusieurs centaines de civils dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien responsable de cette attaque, alors que Damas l'avait imputée aux rebelles.

L'armée syrienne dément que l'armée de l'air du régime de Damas ait eu recours à des armes chimiques. À Moscou, le ministère de la Défense a assuré qu'aucun avion russe n'avait mené de raid récemment dans la province d'Idleb.

Avec AFP

Première publication : 04/04/2017