Présidentielle : les onze candidats se retrouvent pour un débat télévisé inédit

Les onze candidats en lice pour l'élection présidentielle française se retrouvent mardi à partir de 20 h 40 pour débattre des thèmes de l'emploi, de la sécurité et du social. Une configuration inédite qui laissera 17 minutes à chacun pour s'exprimer.

C'est une grande première. À 19 jours du premier tour de la présidentielle, la totalité des onze candidats ont rendez-vous mardi 4 avril, à partir de 20 h 40 sur CNews et BFMTV, pour une joute télévisée axée sur les thèmes cruciaux de l'emploi, la sécurité et le social.

Les cinq "grands" candidats - Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon - s'étaient déjà affrontés lors d'un débat animé sur TF1 et LCI le 20 mars, sous l'œil de plus de 10 millions de personnes.

Cette fois, se joindront à eux les six autres candidats du premier tour : Philippe Poutou (NPA), Nathalie Arthaud (LO), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), François Asselineau (UPR), Jean Lassalle et Jacques Cheminade.

Les candidats disposeront chacun de 17 minutes de temps de parole. Ils se répartiront les 3 h 30 d'émission, disposés en arc de cercle autour des deux journalistes, Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, qui ont fait part de leur volonté d'être "fermes" pour que "tout le monde soit audible" et éviter "le pugilat".

Le débat sur les programmes laissera tout de même une place au sujet de "la moralisation de la vie publique", a assuré Ruth Elkrief à l'AFP. François Fillon, mis en examen pour détournement de fonds publics, avait été plutôt épargné lors du débat à cinq.



Téléphone portable interdit

Devant 220 personnes, essentiellement leurs proches, les candidats seront interrogés sur trois thèmes : "Comment créer des emplois ?", "Comment protéger les Français ?" et "Comment mettre en œuvre (leur) modèle social ?".

À chaque question, les prétendants à l'Élysée, qui pourront s'asseoir mais pas utiliser leur téléphone portable, contrairement au débat à cinq, auront 1 minute 30 pour répondre et pourront s'interpeller.

Ce débat pourrait être le dernier avec l'ensemble des candidats avant le premier tour. Un autre est programmé sur France 2 le 20 avril, à trois jours du scrutin, mais plusieurs candidats ont exprimé des réserves sur cette date, qui empêcherait, selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, un candidat de se défendre si une nouvelle polémique électorale devait émerger.

Avec AFP

Première publication : 04/04/2017