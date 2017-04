En images : Qui sont les épouses (et époux) des candidats à la présidentielle ?

Le 7 mai, la France aura un nouveau dirigeant et, à ses côtés, une première dame (ou premier homme). Qui sont les conjoints actuels des aspirants à la présidence de la République ? Réponse en images.

Le 7 mai prochain, la France aura un(e) nouveau(elle) président(e). Si, dans l'Hexagone, le statut de première dame (ou premier homme) reste anecdotique en comparaison à celui de la First Lady américaine, l'identité de ceux qui partagent la vie de nos dirigeants fascine. Petit tour d’horizon en images des conjoints des cinq principaux candidats à la présidentielle.

Brigitte Trogneux, épouse d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte Trogneux se sont affichés ensemble lors du dîner annuel du Crif le 22 février 2017. © Christophe Petit Tesson, Pool, AFP

Quatre couvertures de Paris Match, dix unes de VSD…. le couple formé par Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron est la coqueluche des médias. Pas seulement parce qu'elle participe activement à la campagne du candidat centriste, mais surtout parce que leur histoire d'amour est peu commune. Brigitte, 63 ans, est de 24 ans l'aînée d'Emmanuel Macron, 39 ans.

Brigitte Trogneux était professeure dans le lycée d'Amiens où Emmanuel Macron a étudié. Elle dirigeait la troupe de théâtre de l'établissement à laquelle participait le jeune homme. Lorsque Emmanuel Macron est parti à Paris poursuivre ses études, il aurait dit à celle qu'il aimait alors d'un amour platonique : "Quoi que vous fassiez, je reviendrai et je vous épouserai". Ce qu'il a fait en 2007.

Penelope Fillon, épouse de François Fillon

François Fillon et sa femme Pénélope sont arrivés ensemble lors du premier débat de la présidentielle le 20 mars 2017. © Patrick Kovarik, pool, AFP

Penelope Fillon, née Clarke, est la mère des cinq enfants de François Fillon. Cette Galloise de 65 ans a fait des longues études de droit pour devenir avocate mais n'a jamais exercé.

Discrète, elle s'est retrouvée sur les devants de la scène politique et judiciaire à son corps défendant. Accusée d'avoir occupé un emploi fictif d'assistante parlementaire, elle a été mise en examen le 29 mars pour "complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d’abus de bien sociaux et recel d’escroquerie aggravée".

Louis Aliot, compagnon de Marine Le Pen

Ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot est aujourd'hui le compagnon de sa fille, Marine le Pen. © Raymond Roig, AFP

Si Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle le 7 mai prochain, elle sera la première présidente de la République. Son compagnon Louis Alliot deviendrait donc logiquement le tout premier "premier homme" de l'histoire.

Vice-président du Front national (FN), Louis Alliot est né à Toulouse. Fils de pied-noir, il a longtemps travaillé comme avocat et professeur de droit. Dans les années 1990, il rejoint le Front national de la jeunesse où il s'est très vite fait remarquer. En 1999, il devient directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. En 2002, il coordonne la campagne qui le verra accéder au second tour.

Député européen depuis 2014, Louis Aliot est un fervent défenseur de la ligne dite Philippot visant à "dédiaboliser" le FN en le purgeant de ses éléments ouvertement xénophobe et antisémite. Malgré son expérience politique, pas question cependant pour Marine Le Pen de le nommer ministre dans un éventuel futur gouvernement. Elle a déclaré dans Femmes actuelles qu'il ne saurait en être question : "les Français ont exprimé leur désaccord avec les liens familiaux qui peuvent exister en politique."

Gabrielle Guallar, épouse de Benoît Hamon

Benoît Hamon s'est montré pour la première fois avec sa femme Gabrielle Guallar lors de son meeting de l'AccorHotels Arena à Paris le 19 mars 2017. © Eric Feferberg, AFP

Longtemps, Benoît Hamon a refusé que sa compagne se retrouve sous le feu des projecteurs. Cependant, campagne présidentielle oblige, le candidat du Parti socialiste (PS) a dû fendre l'armure et montrer celle qui partage sa vie. Ainsi, le 19 mars, Gabrielle Guallar a fait sa première apparition officielle aux côtés de son mari lors du meeting de Bercy.

Moitié-Danoise, moitié-Catalane, Gabrielle Guallar est diplômée de Sciences-Po Paris. Dans la foulée, elle intègre les rangs du Collège d'Europe, à Bruges, l’équivalent de l’ ENA mais au calibre européen qui forme les futures élites politiques, administratives ou commerciales du continent. À sa sortie, elle décroche un poste dans une société de conseil, KEA European Affairs, puis devient conseillère aux affaires européennes du CNC (Centre national du cinéma) pendant 7 ans.

Son statut de cadre au sein du groupe de luxe LVMH a valu quelques tracas à Benoît Hamon. Un poste que les opposants de Benoît Hamon aiment à qualifier de contradictoire avec les positions du candidat PS. "Nous vivons a une époque où dans un couple chacun a le droit d'avoir sa propre personnalité, son propre projet professionnel et où la femme n'a plus à être la copie carbone de son homme.", s’est défendu le candidat dans l’Obs.

Jean-Luc Mélenchon : officiellement célibataire

Le candidat de la France Insoumise est extrêmement discret sur sa vie privée. Divorcé, il ne parle que très rarement de sa fille Marilyn ou de son entourage. Certains tabloïds lui prêtent une relation avec l'actrice Saïda Jawad, de 22 ans sa cadette, mais il ne l'a jamais officialisée. Bien au contraire. Jean-Luc Mélenchon se revendique célibataire. Lui président, il n'y aura pas de première dame à l'Elysée, promet-il sur son blog.

Retrouvez l'article originale de Tracy McNicoll en anglais à cette adresse.

Première publication : 06/04/2017