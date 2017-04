RD Congo: l'opposant Bruno Tshibala nommé Premier ministre

Le président congolais Kabila a nommé, vendredi, l'opposant Bruno Tshibala Premier ministre. Une décision qui découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre opposition et majorité pour une cogestion du pays jusqu'à fin 2017.

En RD Congo, le président Joseph Kabila a nommé l'opposant Bruno Tshibala comme Premier ministre, selon une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, vendredi 7 avril. Samy Badibanga, qui occupait ce poste, avait déposé sa démission quelques heures plus tôt.

La nomination de Bruno Tshibala, 61 ans, découle de l'accord de la Saint-Sylvestre conclu entre l'opposition et la majorité pour tenter de sortir le pays d'une nouvelle crise politique provoquée par la décision de Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au delà de son dernier mandat constitutionnel, qui arrivait à échéance le 20 décembre 2016. Les deux parties s'étaient entendues pour gouverner ensemble jusqu’à la tenue d’une nouvelle élection présidentielle fin 2017 à laquelle le président en place s’engageait à ne pas se présenter.

Mais la mise en œuvre de l'accord a été beaucoup plus longue que ne l'espéraient les évêques catholiques congolais, médiateurs de la crise : le choix d'un Premier ministre issu de l'opposition aurait en effet dû intervenir dans le courant du mois de janvier. Entre-temps, des disputes entre le pouvoir et l'opposition sur le partage des postes au sein du nouvel exécutif et les modalités d'application de l'accord, compliquées par de profondes dissensions au sein de la coalition de l'opposition – dont le leader historique Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février – ont retardé les choses.

Avec AFP

Première publication : 07/04/2017