Marathon de Paris : le Kényan Paul Lonyangata vainqueur en 2h06'10", sa femme Purity Rionoripo bat le record

Le 41e marathon de Paris a été remporté dimanche par Paul Lonyangata. Le Kényan s'est imposé en 2h06'10". Et c'est sa femme, Purity Rionoripo, qui s'est imposée chez les dames, établissant même un nouveau record de l'épreuve.

Un couple au sommet du marathon de Paris : la 41e édition des 42,195 km de la capitale française a été remportée, dimanche 9 avril, chez les hommes par le Kényan Paul Lonyangata en 2 h 06 min et 10 sec, et chez les femmes par son épouse, Purity Rionoripo, en 2 h 20 min et 55 sec, un nouveau record pour l'épreuve.

Excellent pistard, avec une référence de 27 min 14 sec sur 10 km, Lonyangata enregistre ainsi son 3e succès en marathon, après ceux de Lisbonne en 2013 et de Shanghai en 2015. Il est entré ainsi, sous le soleil printanier et le ciel bleu, dans la cour des grands, en précédant ses compatriotes Stephen Chebogut (2h06'56") et Solomon Yego (2h07'13").

Premier Français, Hassan Chahdi a terminé en 2h10'18", nettement sous les minima (2 h 12 min) pour les Mondiaux d'athlétisme, en août à Londres. Mais le Haut-Savoyard, qui avait l'objectif de courir en moins de 2 h 10 min, avait annoncé ces derniers jours qu'il renoncerait probablement à la sélection pour pouvoir récupérer.

Avec AFP

Première publication : 09/04/2017