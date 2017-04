Foot européen : tous les leaders déroulent, le Barça coule

Le sprint final bat son plein sur les pelouses européennes. Et si la messe semble presque dite en Allemagne, en Angleterre et en Italie, le suspense est total en France et en Espagne. Bilan du week-end.

• Ligue 1 : les prétendants toujours dans un mouchoir de poche

Le sprint final est bel et bien lancé en tête de la Ligue 1. Monaco, difficile vainqueur d’Angers (0-1), conserve la tête du classement, trois unités devant le PSG, auteur d’un carton à domicile face à Guingamp (4-0). Nice conforte un peu plus sa place sur le podium, après son succès sur la pelouse de Lille (1-2).

Une victoire d’autant plus cruciale que les Aiglons comptent désormais 16 points d’avance sur l’Olympique Lyonnais, toujours quatrième et balayé par une surprenante équipe de Lorient (1-4). Du coup, Bordeaux en profite pour se rapprocher après une belle performance face à Metz (3-0). L’OM, en revanche, marque le pas avec un deuxième match nul consécutif. Les Phocéens n’ont pas réussi à prendre le dessus sur Toulouse (0-0) et restent au 6e rang.

• Premier League : Chelsea maintient le rythme, les poursuivants n'abdiquent pas

En Angleterre, tous les cadors ont gagné ce week-end. Plus que jamais leader, Chelsea a glané trois points sur la pelouse de Bournemouth, et compte toujours sept longueurs d’avance sur son dauphin Tottenham, auteur d’un carton face à Watford (4-0). Liverpool, vainqueur à Stoke (1-2), complète le podium.

Juste derrière, les deux Manchester s’accrochent à ce rythme d’enfer. City s’est imposé face à Hull (3-1), et United n’a fait qu’une bouchée de Sunderland (0-3).

• Liga : le Barça perd gros, les deux Madrid se neutralisent

Dans la lutte pour le titre, le choc entre les deux Madrid (1-1) aurait pu permettre au Barça de se rapprocher du Real, en tête du classement de la Liga. Mais les Catalans, sèchement battus sur la pelouse de Malaga (2-0), ont au final réalisé la mauvaise opération du week-end. Les coéquipiers de Lionel Messi restent à trois points de leur rival, qui compte un match de moins à sept journées de la fin.

Aux abords du podium, le FC Séville a retrouvé des couleurs. Quatrième après une série noire de quatre matchs sans victoire, les hommes de Jorge Sampaoli ont dominé la Corogne (4-2) et ne comptent plus qu’un point de retard sur l’Atletico. À noter également le succès de Valence sur la pelouse de Grenade (1-3), qui devrait permettre au club "ché" de passer la fin de saison dans le ventre mou du classement, à l’abri de la zone de relégation.

• Serie A : la Juve reprend sa marche en avant, la Roma et Naples suivent

Accroché lors de la 30e journée, la Juventus Turin a rapidement repris des couleurs, en s’imposant sans forcer face au Chievo Vérone (2-2). Une victoire qui lui permet de maintenir une marge de six longueurs en tête de la Serie A, puisque l’AS Roma a également fait le boulot sur la pelouse de Bologne (0-3). Naples n’a pas non plus totalement abdiqué : les joueurs de Maurizio Sarri ont corrigé la Lazio et pointe à dix unités de la Juve.

En bas de tableau, Crotone continue de croire au maintien à la faveur d’un surprenant succès face à l’Inter Milan (2-1). Une deuxième victoire de rang qui les replace à la 18e place, à trois petits points d’Empoli, premier non-relégable.

• Bundesliga : le Bayern atomise Dortmund, Leipzig file vers la C1

Dans le choc du week-end en Bundesliga, le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund (4-1). Un succès qui permet aux Bavarois de continuer leur cavalier seul en tête du championnat d’Allemagne, tandis que le club phare de la Ruhr reste planté au quatrième rang.

D’autant plus frustrant pour Dortmund que le dauphin du Bayern, le RB Leipzig, continue de faire le plein. Avec sept points d’avance sur son premier poursuivant après un probant succès face à Leverkusen (1-0), il file tout droit vers une qualification historique en Ligue des champions.

Première publication : 10/04/2017