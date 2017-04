Le roi russe du spam arrêté "en lien avec le piratage de l'élection américaine"

Piotr Levachov, arrêté à Barcelone sur demande américaine, est l’un des spammeurs les plus prolifiques du monde. Il pourrait aussi avoir joué un rôle lors de la prétendue campagne russe de propagande durant l’élection présidentielle américaine.

Les États-Unis viennent-ils de mettre la main sur l’un des acteurs de la campagne russe de piratage et de propagande durant la campagne présidentielle américaine de 2016 ? Piotr Levachov, un informaticien russe arrêté à Barcelone dimanche 9 avril, pourrait être cette perle rare. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les États-Unis en “lien avec le piratage de l’élection américaine”, a appris l’AFP, lundi 10 avril.

Piotr Levachov est une personnalité connue dans le milieu de la cybercriminalité internationale. Il est soupçonné depuis des années d’être l’un des rois de l’envoi de spam, plus connu sur Internet sous le nom de Peter Severa. Selon Spamhaus, un site qui traque l’origine de ces courriels non sollicités, Piotr Levachov a été le septième spammeur le plus prolifique au monde. Il est capable d’envoyer plus d’1,5 milliard de mails par jour, vantant les vertus douteuses de faux médicaments ou encore les mérites de logiciels antivirus bidon.

Ce Russe était particulièrement dans le collimateur de Brian Krebs, une sommité américaine en matière de cybersécurité et auteur du livre “Spam Nation”, qui s’intéresse aux acteurs de cette industrie criminelle. Selon ce spécialiste, Piotr Levachov était, sous le nom de Peter Severa, l’une des figures centrales sur plusieurs forums russes en ligne où les professionnels du spam venaient deviser entre pairs. Il aurait mis en place de vastes botnet - des réseaux de centaines de milliers d’ordinateurs contrôlés à distance - qu’il louait ensuite à ces d'autres spammeurs afin qu’ils puissent envoyer des courriels, tous plus indésirables les uns que les autres.

Une certaine expérience des fake news

Mais jusqu’à présent le nom de ce cybercriminel n’était encore jamais apparu en relation avec l’enquête sur le piratage des serveurs du parti démocrate américain. Les États-Unis ont, en effet, accusé officiellement le Kremlin d’avoir téléguidé des pirates informatiques pour espionner les messageries électroniques de l’entourage de la candidate démocrate Hillary Clinton, afin d’obtenir des informations pour lui nuire politiquement.

La femme de Piotr Levachov a été la première à suggérer à la télévision russe RT, dès dimanche, que son époux avait été arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine. Mais les autorités américaines ont refusé de le confirmer officiellement, assurant que “les charges retenues restaient confidentielles”.

En revanche, le savoir-faire de Piotr Levachov a, par le passé, servi la propagande russe. L’un de ses botnets a été utilisé, lors de l’élection présidentielle russe de 2012, pour envoyer des dizaines de milliers de mails pour ternir la réputation de Mikhaïl Prokhorov, un homme d’affaires qui s’était présenté contre Vladimir Poutine. Ces courriels renvoyaient sur des faux articles évoquant la prétendue homosexualité de cet adversaire politique de l’homme fort de Moscou. Piotr Levachov a donc une certaine expérience des “fake news”... Une expertise qui, au regard de l’explosion de ces informations erronées sur Internet durant la campagne présidentielle de 2016, devrait intéresser les autorités américaines.

Première publication : 10/04/2017