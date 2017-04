Russie : l'opposant Alexeï Navalny a été libéré après 15 jours de détention

L'opposant russe Alexeï Navalny, interpellé le 26 mars lors d'une manifestation contre la corruption à Moscou, puis condamné à 15 jours de détention, est sorti de prison ce lundi.

Libre. Le célèbre opposant russe Alexeï Navalny est sorti de prison, lundi 10 avril, après avoir passé 15 jours en détention pour l'organisation d'une manifestation anti-corruption fin mars à Moscou, interdite par les autorités.

"Salut tout le monde", a écrit Alexeï Navalny sur Twitter, peu après sa libération, en commentaire d'une photo le montrant aux côtés de ses partisans dans les locaux de son Fonds de lutte contre la corruption (FBK).

Si elle a bien eu lieu à l'heure prévue, la libération du blogueur anticorruption s'est déroulée loin des caméras depuis un centre de détention du sud de Moscou, où il avait été transféré à la dernière minute.

L'opposant de 40 ans a raconté sur son site Internet avoir été libéré "sans argent, sans clés et sans téléphone" et que le directeur du centre de détention l'avait accompagné jusqu'au métro pour lui acheter un ticket.

Candidat contre Poutine en 2018

Alexeï Navalny et plus de 1 000 autres personnes avaient été interpellés, le 26 mars, en marge de rassemblements anti-corruption d'une ampleur inédite depuis plusieurs année et mobilisant un grand nombre de jeunes. Ces manifestations, organisées à travers le pays, suivaient la publication par l'opposant d'un rapport accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par des oligarques.

Alexeï Navalny avait été reconnu coupable d'organisation d'une manifestation non autorisée et de refus d'obtempérer aux policiers lors de son arrestation, et condamné à une amende et 15 jours de détention.

Les Occidentaux avaient réclamé sa libération et celle des autres personnes arrêtées.

Le blogueur compte défier le président Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle de 2018, mais sa candidature risque de se voir entraver par sa récente condamnation à cinq ans de prison avec sursis pour détournement de fonds.

Première publication : 10/04/2017