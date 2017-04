Borussia Dortmund - AS Monaco : suivez en direct ce quart de finale de Ligue des champions

Mercredi à 18 h 45, le Borussia Dortmund reçoit l'AS Monaco pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Contexte compliqué au lendemain de l'attaque qui a visé le bus des joueurs allemands. Suivez la soirée en direct.

Au lendemain de la triple explosion qui a visé Dortmund et provoqué le report du quart de finale entre le Borussia et l'AS Monaco, le football reprend ses droits en Allemagne, mercredi 12 avril. Coup d'envoi du choc entre le BVB et l'ASM programmé à 18 h 45, heure locale, et à suivre en direct sur France24.com.

Première publication : 12/04/2017