Vladimir Poutine reçoit le chef de la diplomatie américaine dans un climat hostile

Le président russe Vladimir Poutine a finalement reçu mercredi au Kremlin le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, alors que les deux pays se livraient ces derniers jours une guerre des mots au sujet du dossier syrien.

Cette rencontre n'était pas prévue au programme de la visite du chef de la diplomatie américaine. Rex Tillerson s’est d'abord entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov pendant plusieurs heures, dans une résidence du ministère des Affaires étrangères, avant un déjeuner de travail et une reprise des pourparlers dans un climat tendu.

Les relations avec Washington se sont "dégradées" sous Trump, selon Poutine

Et pour cause, plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait estimé que les relations entre Moscou et Washington s'étaient "dégradées" depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, au moment où les chefs de la diplomatie des deux puissances s'entretenaient à Moscou sur la Syrie.

Today Secretary Tillerson meets with Russian FM Lavrov to discuss U.S.-Russia relations and areas of common interest. pic.twitter.com/PDN0MZUc7P — Department of State (@StateDept) 12 avril 2017

Interrogé sur ce sujet par la chaîne d'informations Mir 24, Vladimir Poutine a déclaré : "On peut dire que le degré de confiance dans nos relations de travail, notamment dans le domaine militaire, ne s'est pas amélioré mais qu'au contraire il s'est dégradé".

Washington souhaite un échange "ouvert, franc et sincère"

La visite de Rex Tillerson en Russie, la première d'un haut responsable de la nouvelle administration américaine, devait servir à jeter les bases de la "normalisation" des relations entre les deux pays promise par Donald Trump lors de sa campagne électorale.

Mais l'attaque chimique de Khan Cheikhoun et la volte-face du président américain, qui a ordonné le premier bombardement contre le régime syrien depuis le début du conflit il y a six ans, ont provoqué un nouveau regain de tensions entre les deux puissances au point d’éclipser tous les autres dossiers.

Au début de son entretien avec le secrétaire d'État, Sergueï Lavrov a dit vouloir comprendre "les intentions réelles" des États-Unis en matière de politique internationale, afin d'éviter une "récidive" de la frappe américaine en Syrie et de travailler à la création d'un "front commun contre le terrorisme".

Rex Tillerson a de son côté souhaité un échange "ouvert, franc et sincère", destiné à "davantage clarifier les objectifs et intérêts communs" et les "profondes divergences" dans l'approche des deux pays sur les principaux dossiers.

Première publication : 12/04/2017