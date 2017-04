90''POLITIQUE : Top 5 des meilleures chansons de la présidentielle 2017

Du reggae filloniste à la déclaration d'amour à Benoît Hamon, les chansons non officielles de campagne dénotent un certain goût pour le lyrisme et l’humour. Top 5 des meilleures œuvres musicales de la présidentielle française 2017.

Du reggae en l’honneur de François Fillon à la chanson absurde glorifiant Philippe Poutou en passant par la bluette minimaliste dédiée à Benoît Hamon, les chansons non officielles de campagne dénotent un certain goût pour le lyrisme, l’humour et le contre-pied… Top 5 des meilleures œuvres musicales de la présidentielle française 2017.

Première publication : 12/04/2017