L'Espagnol Lucas Alcaraz est le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie

L'équipe de football d'Algérie s'est dotée d'un nouveau sélectionneur : Lucas Alcaraz, qui arrive du club espagnol de Grenade pour reprendre les Fennecs en main après une CAN-2017 ratée.

L’élimination de l’Algérie dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 (une défaite et deux matchs nuls) avait conduit le sélectionneur belge Georges Leekens à démissionner. On connaît désormais son successeur : il s’agit de l’Espagnol Lucas Alcaraz, a annoncé jeudi 13 avril la fédération algérienne dans un communiqué.

Lucas Alcaraz, alors entraîneur de Levante, le 23 septembre 2015. © Jose Jordan, AFP

Le technicien de 50 ans, natif de Grenade et figure du club, n’est resté que sept mois à la tête de l’équipe, dont il n'a pas réussi à redresser la trajectoire et qui pointe à la 19e place de Liga. Limogé en début de semaine, il prendra ses fonctions au sein de l’équipe des Fennecs "dans les prochains jours", a précisé la fédération algérienne.

À Grenade, c'est Tony Adams, ancien défenseur membre du mythique "Back four" d'Arsenal dans les années 1990 et ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui l’a remplacé.

Avec AFP

Première publication : 13/04/2017