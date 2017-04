Ligue Europa : sécurité maximale autour d'un match sous tension entre Lyon et Besiktas

Plus de 15 000 supporters turcs sont attendus jeudi dans les tribunes du Parc OL, où doit se disputer le quart de finale aller de la Ligue Europa entre Lyon et et le club turc de Besiktas. Une rencontre classée à très hauts risques.

L’Olympique Lyonnais qui accueille, ce jeudi soir, le club turc de Besiktas en quarts de finale aller de la Ligue Europa, risque de se sentir un peu moins à domicile que d’habitude. En effet, plus de 15 000 supporters turcs feront entendre leurs voix dans les tribunes du Parc OL de Décines, lors d'une rencontre très attendue et classée à hauts risques par les autorités publiques.

De nombreux fans de l’équipe stambouliote, actuellement en tête de son championnat national, basés en France et dans les pays environnants, ont pris d'assaut la billetterie en ligne, au grand dam des dirigeants lyonnais. Ces derniers reconnaissent avoir sous-estimé la mobilisation des supporteurs de Besiktas.

"On sait que 2 800 supporteurs turcs ont acheté leurs billets en Turquie via leur club, mais plusieurs milliers d’autres les ont achetés sur la billetterie de l’OL", a expliqué Xavier Pierrot, le stadium manager de l’OL, dans les colonnes de Ouest-France.

"On a besoin des supporters. Il y aura une forte opposition et beaucoup de Turcs dans le stade", a déclaré le président Jean-Michel Aulas sur le site du club.

Plus de 500 gendarmes mobilisés

Cet afflux de fans, réputés fervents, inquiète également les pouvoirs publics qui, craignant un risque à l’ordre public, ont classé ce quart de finale niveau 4. Soit le niveau maximum sur une échelle de 4 pour un match de football.

Un dispositif renforcé des forces de l'ordre sera donc exceptionnellement déployé ce soir. En plus des 500 gendarmes mobiles et CRS mobilisés pour l’occasion, le club rhodanien a doublé le nombre d’agents présents à l’intérieur du stade.

Des supporteurs de Besiktas dans les rues de Lyon

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Henri-Michel Comet, a pris un arrêté interdisant "l'accès au stade à tout individu exhibant ou étant porteur des maillots, écharpes, drapeaux, étendards ou banderoles autres que ceux qui porteront les couleurs de la France, de la Turquie ou d'un des deux clubs".

Un contexte géopolitique particulier

Et pour cause, la rencontre se déroulant trois jours avant le référendum, organisé dimanche en Turquie, sur l'élargissement des prérogatives présidentielles du chef de l’État, Recep Tayyip Erdogan, les autorités redoutent que le match contre Lyon ne serve de tribune politique.

"Un stade n’est pas un lieu d’expression politique, mais exclusivement de soutien à des équipes sportives", a précisé la préfecture.

Mais ce n’est pas tout, Décines abrite la plus importante communauté arménienne de la région. Une présence qui est le fruit de la première vague d'immigration arménienne en France à la suite du génocide de 1915. Les relations entre l'Arménie, la diaspora arménienne et la Turquie restent exécrables à cause de la question de la reconnaissance du génocide, nié par les autorités turques.

"À l'origine, Besiktas a été fondé par des Arméniens et, en collaborant notamment avec les services de police et les différents départements de sécurité, on met tout en œuvre pour qu'aucun incident ne vienne perturber cette soirée", a assuré Jean-Michel Aulas.



Première publication : 13/04/2017