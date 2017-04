Une grande proximité Fillon-Le Pen sur la twittosphère politique

L’analyse des tweets politiques, réalisée par l’équipe de la Boussole électorale pour France 24, montre notamment que François Fillon et Marine Le Pen appartiennent à la même communauté.

Les partisans de François Fillon et de Marine Le Pen affichent une grande proximité sur Twitter : ils retweetent les mêmes personnes qui se retweetent entre elles. C’est le principal enseignement de l’analyse des tweets politiques effectuée par l’équipe de chercheurs de la Boussole électorale entre le 23 mars et le 7 avril et prenant en compte 10 271 comptes Twitter ayant utilisé des mots-clés en lien avec la campagne présidentielle.

Sur l’infographie de la Boussole électorale, chaque utilisateur de Twitter – représenté par un point – est situé près des autres utilisateurs qu’il retweete et, à l’inverse, est éloigné de ceux avec lesquels les échanges sont limités ou inexistants.

Les comptes de François Fillon et de Marine Le Pen sont ainsi reliés par un certain nombre de comptes d’utilisateurs anonymes particulièrement actifs sur le réseau social de micro-blogging. "@Napoléon" et "@fandetv", notamment, font office de passerelles entre les deux candidats.

"On voit émerger sur Twitter des leaders d’opinion, des personnalités qui ont une grande influence politique, souligne Yannick Dufresne, analyste pour la Boussole électorale. Pourtant, il ne s’agit pas de personnes qui ont une notoriété dans la vraie vie. Cela montre qu’il existe des communautés assez opaques et très actives sur la twittosphère."

Le compte de "@Napoléon" est connu pour faire circuler de fausses informations et a déjà été épinglé par plusieurs médias comme Le Monde ou Libération. Quant à "@fandetv", il s’agit d’un compte proche de La Manif pour tous qui reprend notamment dans son avatar les logos de François Fillon, de Marine Le Pen et de l’ancien candidat à la primaire de la droite Jean-Frédéric Poisson.

L’analyse du réseau montre également l’importance du compte de campagne de Jean-Luc Mélenchon, "@JLM2017". "C’est le plus influent, constate Yannick Dufresne. Il est énormément retweeté, dispose d’une communauté efficace. Son message se propage."

On constate enfin que la communauté gravitant autour de Benoît Hamon est isolée sur l’infographie, ce qui signifie qu’elle a peu d’interactions avec les autres communautés, tandis que celle d'Emmanuel Macron se situe bien au centre.

Première publication : 14/04/2017