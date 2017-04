Des dizaines de morts dans un attentat contre des personnes évacuées en Syrie

Un kamikaze s'est fait exploser samedi, à l'ouest d'Alep, contre des bus évacuant des civils et des combattants des villes de Foua et de Kafraya. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) fait état de plusieurs dizaines de victimes.

Un attentat à la camionnette piégée contre des bus transportant des personnes évacuées de deux localités pro-régime assiégées en Syrie a fait au moins 43 morts samedi 15 avril, selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

#Syrie un attentat frappe le lieu de rassemblement des déplacés loyalistes de Foua & Kefraya quartier Rachidin #Alep pic.twitter.com/spUFy2OlS7 — Wassim Nasr (@SimNasr) 15 avril 2017

Le correspondant de l'AFP à Rachidine, banlieue rebelle à l'ouest d'Alep où étaient stationnés les bus, a vu de nombreux cadavres, dont ceux d'enfants, et des membres arrachés jonchant le sol, ainsi qu'un grand nombre de blessés.

Alors que les civils et les combattants des villes de Foua et de Kafraya attendaient depuis plusieurs heures de pouvoir continuer leur chemin, un "kamikaze conduisant une camionnette transportant de l'aide alimentaire l'a fait exploser près des 75 bus" stationnés à Rachidine, précise l'OSDH.

Parmi les victimes figurent 38 personnes évacuées, quatre rebelles qui gardaient les bus dans une zone de transit à l'ouest de la ville d'Alep (nord) et une personne non identifiée par l'OSDH.

L'attaque est intervenue au lendemain de l'évacuation simultanée de milliers de personnes de quatre villes syriennes assiégées : deux rebelles, Madaya et Zabadani, et deux prorégime, Foua et Kafraya.

Mais l'application de cet accord conclu en mars et parrainée par le Qatar, soutien de la rébellion et l'Iran, allié du régime de Bachar al-Assad, s'est enrayée très vite en raison de différends entre parties adverses. Des milliers de personnes se sont ainsi retrouvées bloquées près d'Alep, certaines en zones rebelles, d'autres dans des secteurs contrôlées par le régime.

Avec AFP

Première publication : 15/04/2017