En direct : le oui en tête du référendum en Turquie, selon des résultats partiels

La Turquie vote ce dimanche pour ou contre le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Suivez l'issue de ce référendum crucial en direct sur notre liveblog.

• Ce dimanche 16 avril, quelque 55,3 millions de Turcs étaient appelés à se rendre aux urnes afin de se prononcer pour ou contre le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, lors d'un référendum crucial, dont l'issue pourrait remodeler le système politique du pays et également redéfinir ses relations avec l'Occident. Les bureaux de vote ont fermé fermé à 16h heure locale (13h GMT) dans l'Est et à 17h (14h GMT) dans les autres régions du pays.

• Après dépouillement d'environ 98% des bulletins, le "oui" arrive en tête du référendum, rapporte dimanche l'agence de presse progouvernementale Anadolu. ll rassemble 51,3% des suffrages.

• Le "non" l'emporte de justesse à Istanbul, la plus grande ville de Turquie, ainsi que dans la capitale, Anakara, toujours selon l'agence Anadolu.

• Erdal Aksunger, vice-président du CHP, affirme que des "actes illégaux" ont été commis en faveur du gouvernement. Le principal parti d'opposition va demander un nouveau décompte de jusqu'à 60% des bulletins.

Première publication : 16/04/2017