Foot européen : Chelsea trébuche, les favoris bûchent

Peu d’enseignements majeurs après un week-end de football européen marqué surtout par les incidents entre joueurs lyonnais et supporters corses à Bastia. Dans les cinq grands championnats, les leaders tournent toujours à plein régime.

• Ligue 1 : le sprint continue à toute vitesse, incidents graves à Bastia

Mis sous pression par la victoire du PSG à Angers (0-2), l’AS Monaco a longtemps peiné mais a finalement glané trois points importants face à Dijon (2-1) et conserve la tête de la Ligue 1. De son côté, l’OGC Nice s’est offert un probant succès face à Nancy (3-1), synonyme de qualification au minimum pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

Mais l’image de cette 33e journée restera sans nul doute celle des graves incidents qui ont émaillé la rencontre entre Bastia et Lyon, arrêté à la mi-temps après des échauffourées entre certains spectateurs et des joueurs de l’Olympique Lyonnais, alors qu’ils rentraient aux vestiaires à la pause. Le club corse, à la lutte pour le maintien, risque très gros dans cette affaire. Sur un plan purement sportif, on retiendra par ailleurs la large victoire de l’OM face à Saint-Étienne (4-0) ; un succès qui permet aux Phocéens de faire un grand pas vers la qualification en Ligue Europa.

• Liga : statu quo en tête, Séville rechute

Vainqueur bousculé à Gijon (2-3), le Real Madrid a fait un nouveau pas vers le titre en ramenant trois points à Santiago Bernabeu. Le Barça, qui a également fait le job face à la Real Sociedad (3-2), s’accroche mais compte toujours trois points de retard et un match en moins à jouer que les Merengue.

Dans la lutte pour la troisième place du podium, l’Atletico de Madrid a réalisé la bonne opération du week-end. Les coéquipiers de Griezmann l’ont emporté face à Osasuna, lanterne rouge du championnat (3-0) tandis que, dans le même temps, Séville n’a pu ramener qu’un point de Valence (0-0).

• Premier League : Man. United contrarie Chelsea, Tottenham en profite

Gros coup d’arrêt pour Chelsea, en tête du classement de Premier League. Battu sur le terrain de Manchester United (2-0), les Blues vont devoir cravacher jusqu’à la fin de la saison s’ils veulent conserver un titre qui semblait, il y a tout juste un mois, ne plus pouvoir leur échapper. Dans le sillage des hommes d’Antonio Conte, Tottenham est loin d’avoir abdiqué.

Les Spurs, qui ont atomisé Bournemouth (4-0), reviennent à quatre longueurs de la tête alors qu’il reste six rencontres à jouer aux deux rivaux d’ici la fin de la saison. À noter également le succès de Liverpool sur la pelouse de WBA (0-1), qui permet aux Reds de conserver leur troisième place.

• Serie A : la Roma cale, la Juve en profite

Quintuple champion d’Italie en titre, la Juventus Turin a fait un grand pas vers un sixième titre consécutif, le week-end passé. Les Bianconeri, vainqueurs à Pescara (0-2), comptent désormais huit points d’avance sur l’AS Roma, qui a perdu deux précieux points à domicile face à l’Atalanta Bergame (1-1).

La louve est désormais à portée de tir de Naples, qui revient à deux longueurs après sa victoire sur l’Udinese (3-0). La course à l’Europa League, elle, ne s’est pas décantée puisque l’Inter Milan et l’AC Milan se sont neutralisés (2-2) et que la Lazio a été tenue en échec par le Genoa (2-2).

• Bundesliga : Dortmund retrouve un peu le sourire, le Bayern ralentit

Quelques jours après la terrible attaque dont a été victime le club de Dortmund en milieu de semaine dernière, le Borussia a retrouvé quelques couleurs en s’imposant à domicile face à l’Eintracht Francfort (3-1). Un succès qui consolide presque définitivement la quatrième place du club de la Ruhr, toujours devancé dans la lutte pour le podium par Hoffenheim, victorieux du Borussia M’Gladbach (5-3).

Le carton du week-end est à mettre à l’actif du RB Leipzig, solide deuxième du classement après la démonstration de ses joueurs face à Fribourg (4-0). Mais même s’il a perdu deux points sur le terrain du Bayer Leverkusen (0-0), le Bayern Munich compte toujours huit unités de marge en tête du classement.



Première publication : 17/04/2017