Plus de 1 000 Palestiniens détenus en Israël débutent une grève de la faim

Plus d’un millier de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé, lundi, une grève de la faim collective. Ils dénoncent leurs conditions de détention.

Ils sont près de 1 300 prisonniers palestiniens détenus en Israël à avoir entamé, lundi 17 avril, une grève de la faim collective à l'appel de Marwan Barghouthi, leader de la deuxième intifada, a indiqué un responsable palestinien.

Selon Amani Sarahneh, porte-parole du Club des prisonniers palestiniens, l'ONG qui fait autorité dans les Territoires occupés sur la question des détenus, les prisonniers refusent de se nourrir pour dénoncer leurs conditions de détention. Le Club des prisonniers précise que "l'administration pénitentiaire a confisqué tous les biens qui se trouvaient dans les cellules des grévistes et a commencé à transférer des détenus grévistes vers d'autres prisons".

Cette grève de la faim illimitée est lancée à l'occasion des célébrations de "la journée des prisonniers", observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de quarante ans.

Ce mouvement faisait, lundi matin, la une de l'ensemble des médias palestiniens, alors que plus de 6 500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs (garçons et filles), sont actuellement détenus en Israël. En outre, 13 députés palestiniens, de différents partis politiques, sont emprisonnés. Environ 500 d'entre eux sont sous le régime extra-judiciaire de la détention administrative, qui permet une incarcération sans procès ni inculpation.

Avec AFP

Première publication : 17/04/2017