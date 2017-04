Présidentielle 2017 - 60 secondes avec un militant : Nils, 17 ans, soutien de Mélenchon

Étudiant en droit à la Sorbonne, Nils Gustau soutient activement Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Ce jeune militant de 17 ans a rejoint le Parti communiste il y a un an, et s'occupe de la communication numérique du PCF à Gennevilliers.

À 17 ans, Nils Gustau, étudiant en droit à la Sorbonne, est déjà très engagé politiquement. Le jeune homme, militant actif auprès de "La France insoumise" et de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est adhérent du Parti communiste depuis un an et s'occupe de la communication numérique du PCF à Gennevilliers (Hauts-de-Seine, banlieue de Paris).

En 2012, malgré son jeune âge, il suivait la campagne présidentielle de près et c'est ainsi qu'il a décidé de s'engager en politique. Même s'il n'est pas encore en âge de voter, il prend son rôle de militant très à cœur.

Première publication : 21/04/2017