Mali : attaque meurtrière contre l'armée dans le nord du pays

Quatre militaires maliens ont péri dans la région de Tombouctou, mardi, dans une attaque imputée aux jihadistes. La force de l'ONU a également signalé qu'un véhicule d'un convoi avait été visé dans la région de Kidal.

Au moins quatre militaires maliens ont été tués, mardi 18 avril, lors d'un assaut contre le camp militaire de Gourma Rharous, à 120 km à l'est de Tombouctou au Mali. Selon des sources concordantes, l'attaque est imputée aux groupes jihadistes qui sévissent dans la région.

"L'attaque est intervenue aux environs de 05H00 (heure locale et GMT). Il y a eu des pertes en vies humaines et en matériel du côté des forces armées et de sécurité", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'armée, le colonel Diarran Koné, sans autre précision. Les victimes sont des Bérets rouges, une unité d'élite de parachutistes.

"Il y a eu quatre morts dans l'armée malienne ainsi que 16 blessés", précise Anthony Fouchard, correspondant de France 24 au Mali. "Les assaillants se sont emparés de matériel et de véhicules et ont brûlé le reste."

La Mission de l'ONU au Mali (Minusma) a dénoncé dans un communiqué "une attaque terroriste, perpétrée par des hommes armés non identifiés", précisant qu'elle avait "ciblé des positions des forces armées maliennes et de la Garde nationale à Gourma Rharous". Les hélicoptères de la Minusma ont été déployés pour appuyer l'armée malienne et faciliter l'évacuation des blessés.

"La force française Barkhane a rapidement mobilisé ses hélicoptères pour traquer les assaillants qui s’étaient enfuis à bord de deux pick-up lourdement armés. Les militaires français ont confirmé avoir tué une dizaine de terroristes ayant attaqué le camp militaire", rapporte notre correspondant.

En rouge, Gourma Rharous où a eu lieu l'attaque sur un camp militaire. En bleu, la ville de Tessalit à proximité de laquelle a eu lieu l'attaque sur un convoi. © Google maps

Une autre attaque dans la région de Kidal

La force de l'ONU fait également état d'une attaque contre un véhicule d'un de ses convois logistiques, qui a "heurté un engin explosif improvisé ou une mine, à environ 30 km au sud de Tessalit", au nord-est, dans la région de Kidal. "Le bilan préliminaire est de trois blessés graves, dont deux Casques bleus et un civil", précise-t-elle.

#Mali🇲🇱: 2 #Casquesbleus de la MINUSMA et 1 civil blessés par 1 engin explosif ou 1 mine dans la région de Kidal ►https://t.co/KdKa7kmZud pic.twitter.com/nPoxhWL1SI — ONU Info (@ONUinfo) 18 avril 2017

"Il n'y a presque pas un jour où l'on ne reçoit pas de rapports sur des actes abominables de terrorisme commis par les ennemis de la paix et les ennemis de ce pays et de son peuple", s'est indigné le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, dans un communiqué. "Leur cible réelle est l'échec du processus de paix et leur objectif est d'imposer le règne de la violence et du chaos."

Avec AFP



Première publication : 18/04/2017