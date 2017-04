60 secondes avec un militant - Jean-Baptiste, 18 ans, soutien de Benoît Hamon

Jean-Baptiste Paugam, 18 ans, est un militant de Benoît Hamon. Cet étudiant en 1re année à Sciences Po a rejoint le PS il y a un an et demi et occupe le poste de Secrétaire fédéral des Jeunes socialistes de Paris, chargé de la riposte.

Jean-Baptiste Paugam, 18 ans, est un militant de Benoît Hamon. Cet étudiant en 1re année à Sciences Po a rejoint le Parti socialiste il y a un an et demi et occupe le poste de Secrétaire fédéral des Jeunes socialistes de Paris, chargé de la riposte.

Première publication : 19/04/2017