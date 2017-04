Boussole électorale : 49 % des participants favorables à un vote sur le Frexit

La Boussole électorale, lancée par France 24 et Vox Pop Labs, dévoile ses premiers résultats suite aux réponses des internautes sur les candidats à la présidentielle. Et 49 % d'entre eux se disent favorables à un référendum sur le Frexit.

L’équipe de Vox Pop Labs a communiqué son premier rapport sur la Boussole électorale, en partenariat avec France 24, mercredi 19 avril. Cet outil, développé par un comité de politologues et de statisticiens de Sciences-Po Bordeaux, de l’Université de Laval au Québec et de l’Université de l’Iowa aux États-Unis, permet aux internautes de savoir quel candidat à l’élection présidentielle française leur correspond le plus. Depuis début avril, plus de 142 000 personnes ont déjà répondu au questionnaire.

Vox Pops a exploité les réponses de 40 082 personnes ayant participé entre le 5 avril et le 18 avril 2017, soit un échantillon représentatif de la population réelle française (selon plusieurs facteurs de pondération comme l’âge, le sexe, le niveau d’instruction…). Les résultats correspondent à la plupart des sondages d’opinion, plaçant Emmanuel Macron en tête au premier tour, suivi de Marine Le Pen, puis de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon au coude-à-coude.

© Capture d'écran Vox Pop Labs

Mais les données les plus intéressantes proviennent des réponses aux questions posées aux internautes et permettant de les situer par rapport aux propositions des candidats. Ainsi, à la question "La France devrait-elle tenir un référendum sur son appartenance à l’Union européenne", 49 % des participants se disent "fortement d’accord" ou "plutôt d’accord", parmi lesquels une majorité de sympathisants de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. En revanche, 38 % sont "plutôt en désaccord" ou "fortement en désaccord", dont une majorité de sympathisants de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron. Des résultats correspondant aux propositions de ces quatre candidats.

© Capture d'écran Vox Pop Labs

Selon les résultats de la Boussole, plus de 30 % des participants considèrent que le travail et la macroéconomie sont les enjeux politiques les plus importants, suivis de loin par l'environnement, à 10 %.

© Capture d'écran Vox Pop Labs

"On constate une forte augmentation des participations ces trois derniers jours, au-delà de 10 000 [fréquentations quotidiennes], et ça va augmenter, surtout que le questionnaire sera toujours en ligne pour le second tour. Plus on aura de données, plus les résultats seront pertinents", confie Yannick Dufresne, conseiller senior à Vox Pop Labs.

Pour tester la Boussole électorale de France 24, cliquez sur l’image ci-dessous.

Première publication : 19/04/2017