Venezuela : la tension à son comble avant "la mère de toutes les manifestations"

La tension est montée encore d'un cran à Caracas, quelques heures avant "la mère de toutes les manifestations" prévue mercredi par les opposants au président Maduro. Ce dernier, qui crie au "coup d'État", a mobilisé les forces armées.

Les opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro ont appelé à "la mère de toutes les manifestations" mercredi 19 avril, à Caracas, pour exiger des élections anticipées. Dans la capitale du Venezuela, la tension est à son comble : le président, qui dénonce un "coup d'État" a fait déployer l'armée.

Nicolas Maduro a activé un "plan Zamora" pour "défaire le coup d'État (et) l'escalade de violences (...) sous la structure militaire, policière et civile de l'État".

"Le Plan Zamora, explique à l'AFP le général à la retraite Cliver Alcala, est un plan stratégique et opérationnel activant la défense de la Nation en cas de menaces à l'ordre interne (...) Mais sa mise en œuvre me paraît destinée à intimider. Ils veulent dissuader l'opposition de manifester".

Le gouvernement a également annoncé que l'un des instigateurs d'un "complot militaire" fomenté, selon lui, par l'opposition, avait été arrêté et incarcéré. "Nous avons en outre arrêté un groupe (...) de l'opposition doté d'armes et qui entendait se joindre à la mobilisation convoquée par la droite", a-t-il poursuivi. Dans un communiqué, la Table pour l'unité démocratique (MUD), la coalition de l'opposition, a rejeté ces accusations et réitéré son appel à manifester.

Défense du Parlement et appel à des élections anticipées

Pour les antichavistes (du nom de Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013), il s'agira de la sixième mobilisation depuis début avril, en faveur d'élections anticipées et en défense du Parlement, la seule institution qu'ils contrôlent. Cette vague de protestations a démarré après la décision de la Cour suprême, réputée proche de Maduro, de s'arroger les pouvoirs du Parlement, déclenchant un tollé diplomatique qui l'a poussée à faire machine arrière 48 heures plus tard.

La manifestation tentera de parvenir jusqu'aux bureaux du Défenseur du peuple dans le centre de Caracas, considérés comme un bastion chaviste. Les autorités ont déjà prévenu qu'elles ne laisseraient pas les manifestants aller jusqu'à cette zone où aura lieu l'autre défilé, celui des partisans de Nicolas Maduro.

Lors des précédentes protestations, ce sont justement les tentatives des forces de l'ordre pour bloquer le passage des manifestants qui avaient dégénéré en violences. On dénombre jusqu'ici cinq morts, des dizaines de blessés et plus de 200 arrestations.

Inquiets, onze pays latino-américains ont demandé à Caracas de "garantir" le droit de protester pacifiquement, un appel qualifié par le gouvernement vénézuélien d'"ingérence grossière".

Avec AFP



Première publication : 19/04/2017