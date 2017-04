Attaque des Champs-Élysées : certains candidats suspendent leur campagne

L’attaque revendiquée par l’EI, jeudi soir sur les Champs-Élysées, survient à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle. Tous les candidats ont condamné l’attentat, certains allant même jusqu’à suspendre leur campagne.

Lorsqu’un assaillant armé d’un fusil d’assaut a fait feu sur des policiers, jeudi 20 avril sur les Champs-Élysées à Paris, tuant l’un d’entre eux, les 11 candidats à la présidentielle participaient à une émission politique sur France 2. La cible policière de l’assaillant, symbolisant l’État, et le lieu choisi pour l’attaque, une des avenues les plus célèbres du monde, ont poussé les candidats à chambouler la dernière ligne droite de leur campagne.

Tous ont condamné l’attentat revendiqué par le groupe État islamique et lui ont dédié leur conclusion. Jean-Luc Mélenchon a ainsi partagé une "pensée émue" pour la famille du policier tué et appelé à "ne pas céder à la panique".

Jean-Luc Mélenchon : "Les criminels ne seront jamais impunis"

Fillon, Le Pen et Macron suspendent leur campagne

François Fillon a quant à lui estimé qu'il "n'y avait pas lieu" de poursuivre la campagne, annulant son déplacement à Chamonix programmé vendredi. "Dans le contexte que nous vivons, il n'y a pas lieu de poursuivre ce soir et demain une campagne électorale", a dit le candidat de la droite, souhaitant ainsi exprimer la "solidarité avec une population française de plus en plus inquiète".

François Fillon : "Le combat contre le totalitarisme islamiste doit être la priorité absolue"

Marine Le Pen a elle aussi annulé son déplacement dans un refuge pour animaux à Montceau-les-Mines vendredi. Évoquant un "cauchemar", la candidate du Front national a rendu hommage aux forces de l'ordre qui "paient un lourd tribut à la lutte contre le fondamentalisme islamiste".

Marine Le Pen : "Je veux qu'on mette en place un plan d'attaque"

Un peu plus tard dans la soirée, c’est Emmanuel Macron, qui annonçait à son tour l’annulation de ses déplacements. "Compte tenu de la situation et de la nécessaire mobilisation des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de nos concitoyens, j'ai décidé d'annuler les rassemblements publics de ma dernière journée de campagne, à Rouen et Arras (...) Je m'exprimerai devant les Français ce vendredi à midi", a déclaré le candidat d’En Marche !

Emmanuel Macron : "Présider, c'est protéger"

Hamon ne veut pas "tomber dans la peur"

Benoît Hamon, qui a appelé à se montrer "implacable face à ces forces-là", a de son côté estimé que "ce serait une grave erreur de tomber dans la peur et de mettre entre parenthèses le débat démocratique". Le candidat socialiste a donc décidé de maintenir l’intervention à Carmaux (Tarn) qu'il avait programmée vendredi après-midi, mais annulé un autre déplacement prévu à Évry dans la matinée. "Cet attentat à trois jours de l'élection vise les forces de l'ordre, notre démocratie et la République. Cela signe la volonté d'empêcher notre démocratie de fonctionner", a jugé le candidat.

Benoît Hamon : "Il faut être implacable"

Cet événement survient à la fin d'une campagne présidentielle déjà marquée cette semaine par l'arrestation de deux hommes, à Marseille, soupçonnés d'avoir planifié des attentats imminents. Le scrutin, très indécis, se tiendra pour la première fois dans l'histoire de la Ve République sous le régime de l'état d'urgence. Reste à savoir comment ce nouveau drame, et la réaction des candidats face à celui-ci, vont influer sur le vote dimanche.

Avec AFP

Première publication : 21/04/2017