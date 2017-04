Ligue des champions : face à l'AS Monaco se dresse désormais la Juve

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a livré son verdict, vendredi 21 avril à Nyon (Suisse). L'AS Monaco hérite de l'expérimentée Juventus Turin. L'autre rencontre opposera le Real à l'Atlético Madrid.

Au petit jeu de la pêche au gros, l'AS Monaco n'avait aucune chance de rentrer bredouille, ce vendredi 21 avril. À l'occasion du tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions, à Nyon (Suisse), le club princier a donc hérité de la Juventus Turin. Un adversaire d'un calibre tout autre que celui du Borussia Dortmund, que les Monégasques ont brillamment éliminé au tour précédent.

L'ASM recevra la Juve au match aller et se déplacera au Stadio Juve au retour. L'autre demi-finale opposera, quant à elle, le Real Madrid à l'Atlético de Madrid, remake des deux finales gagnées par le Real en 2014 et en 2016. Les quatre rencontres sont prévues les 2-3 et les 9-10 mai prochains.



Pas de Red Devils pour l'OL

Dans la foulée du tirage au sort des demies de la Ligue des champions, l'UEFA a procédé à celui de la Lige Europa. Une opération qui a plutôt souri à l'Olympique lyonnais, qui a hérité de l'Ajax Amsterdam, avec un match retour au Parc OL. L'autre demi-finale mettra aux prises le Celta Vigo et Manchester United.

• Le programme des demi-finales des compétitions européennes :

Ligue des champions :

Real Madrid - Atlético Madrid (aller : le 2 mai, retour : le 10 mai)

AS Monaco - Juventus Turin (aller : le 3 mai, retour : le 9 mai)

Ligue Europa :

Ajax Amsterdam - Olympique Lyonnais (aller : le 4 mai, retour : le 11 mai)

Celta Vico - Manchester United (aller : le 4 mai, retour : le 11 mai)

Première publication : 21/04/2017