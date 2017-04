Syrie : l’évacuation des localités assiégées reprend sous haute surveillance après 48 heures de blocage

Le processus d'évacuation des localités assiégées en Syrie a repris vendredi après avoir été interrompu pendant 48 heures, dans le cadre d'une opération sous haute surveillance.

Le processus d’évacuation de plusieurs localités syriennes assiégées a repris, vendredi après un retard de 48 heures, dans le cadre d'une vaste opération à hauts risques.

La fin de cette évacuation croisée d'habitants de localités rebelles et pro-régime, enrayée par un attentat sanglant survenu le 15 avril qui a fait 126 morts, dont 68 enfants, signera la première phase de l'accord conclu entre Damas et la rébellion. Au total, ce processus comprend la sortie de 11 000 civils de leurs foyers.

Depuis mercredi matin, 45 cars chargés de civils et de combattants évacués des localités loyalistes de Foua et de Kafraya (province d'Idleb) étaient à l'arrêt à Rachidine, une banlieue rebelle du sud-ouest d'Alep. Parallèlement, depuis mercredi soir, onze bus transportant ceux de trois localités rebelles – Zabadani, Serghaya et Jabal Charqi – stationnaient dans la zone de Ramoussa, contrôlée par le gouvernement, au sud d'Alep. L'opération était suspendue à la libération de 750 prisonniers par le régime.

La deuxième étape du processus doit débuter dans deux mois

Par crainte d'un nouvel attentat, ce processus se déroule sous haute surveillance, avec plusieurs dizaines de rebelles armés gardant les cars stationnés à Rachidine.

Cette évacuation avait commencé il y a une semaine jour pour jour, mais avait été ensanglantée par l’attentat du 15 avril. Le régime avait accusé les rebelles, qui ont démenti, d'être à l’origine de l'attaque qui n'a pas été revendiquée.

La deuxième étape du processus doit débuter dans deux mois, en juin, et portera sur la sortie de 8 000 habitants de Foua et Kafraya et de milliers d'autres de localités rebelles dans la province de Damas.

"Il va y avoir beaucoup d'évacuations, ce sont des accords complexes auxquels l'ONU n'a pas été conviée", a affirmé jeudi Jan Egeland, qui dirige à l'ONU le groupe de travail sur l'aide humanitaire en Syrie. Ces accords "découlent d'une logique militaire, pas d'une logique humanitaire", a-t-il déploré.

Avec AFP

Première publication : 21/04/2017