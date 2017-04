Présidentielle française : le vote pour le premier tour a débuté outremer

Le vote pour le premier tour de l'élection présidentielle a débuté samedi outremer, avec Saint-Pierre et Miquelon qui a donné le coup d'envoi du scrutin à 12h00 (08h00 locales) avant la Guyane puis les Antilles et la Polynésie.

À la veille du scrutin pour le premier tour de l'élection présidentielle en France métropolitaine, les votants d'une moitié des territoires ultramarins se sont rendus aux urnes samedi 22 avril. Fuseau horaire oblige et afin de ne pas être influencés par les résultats en métropole, moins d'un million de votants français sur les 47 millions enregistrés et résidant à Saint-Pierre et Miquelon, en Guyane, aux Antilles, en Polynésie française et ceux habitant le continent américain ont participé au scrutin en avance.

Ce sont traditionnellement les quelque 5 000 inscrits de Saint-Pierre et Miquelon, la petite collectivité française de l'Atlantique nord, voisine du Canada, qui ont ouvert le bal à 12h00 (8h00 locales). À la mi-journée, le taux de participation était de 25,4 %. Les 119 bureaux de vote guyanais ont ouvert à 13h00 (heure de Paris), avec un taux de participation de 18,93 % à la mi-journée, et à 14h00 aux Antilles, avec un taux de participation estimé à 17,65 % en Guadeloupe et 13,93 % en Martinique à la mi-journée. Les opérations de vote démarreront à 20h00 (heure de Paris) en Polynésie, à 22h00 à Wallis-et-Futuna et à 23h00 en Nouvelle-Calédonie mais il sera déjà dimanche dans ces deux derniers territoires.

La France métropolitaine attendra dimanche 08h00 pour voter (jusqu'à 19h00 ou, dans les grandes villes, 20h00). Les habitants de La Réunion pourront le faire dès 06h00 (heure de Paris), ceux de Mayotte à 07h00.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 22/04/2017