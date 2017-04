Corée du Nord : Washington poste un sous-marin dans les eaux sud-coréennes

Craignant une nouvelle opération de force de Pyongyang à l'occasion du 85e anniversaire de la création de l'Armée populaire de Corée, Washington a envoyé un sous-marin à propulsion nucléaire en signe de dissuasion.

Opération intimidation. Washington semble bien décidé à montrer ses muscles : mardi 25 avril, un sous-marin à propulsion nucléaire américain a fait escale dans un port sud-coréen. Une action menée par les Américains qui redoutent de voir la Corée du Nord marquer le 85e anniversaire de la création de l'Armée populaire de Corée (du Nord) par une nouvelle démonstration de force, voire par un sixième essai nucléaire.

L'escale du "USS Michigan", annoncée par l'armée américaine basée en Corée du Sud, a coïncidé avec une réunion, prévue à Tokyo, d'experts nucléaires américains, japonais et sud-coréens, consacrée à la manière de faire face au refus de Pyongyang d'abandonner son programme nucléaire.

L'"USS Michigan" est conçu pour transporter des missiles balistiques et des missiles de croisière Tomahawk.

La halte du sous-marin américain en Corée du Sud précède de peu, a priori de quelques jours, l'arrivée dans les eaux entourant la péninsule coréenne du groupe aéronaval emmené par le porte-avion à propulsion nucléaire USS "Carl Vinson", envoyé il y a deux semaines dans la région par Donald Trump en guise d'avertissement à Pyongyang.

Un statu quo "inacceptable"

Lundi, le président américain a estimé que le Conseil de sécurité des Nations unies devait se préparer à adopter de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. "Le statu quo en Corée du Nord est inacceptable et le Conseil doit être prêt à imposer des sanctions supplémentaires, plus musclées, contre les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord", avait-il déclaré aux journalistes.

Dans un éditorial, le journal China Daily écrit mardi qu'il est temps que Pyongyang et Washington marquent une pause dans l'escalade des tensions, appelant de ses vœux une solution pacifique.

Lors d'une conversation qu'a eue lundi Xi Jinping avec Donald Trump, le président américain a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue.

Dimanche, Pyongyang a menacé dimanche de couler le porte-avion à propulsion nucléaire USS "Carl Vinson". De leur côté, deux contre-torpilleurs japonais ont entamé il y a deux jours un exercice militaire avec le groupe aéronaval emmené par l'USS "Carl Vinson". Lundi, la Corée du Sud a dit être en pourparlers avec le gouvernement américain en vue d'effectuer des exercices militaires communs avec ce groupe aéronaval.

Avec AFP

Première publication : 25/04/2017