Nicolas Sarkozy votera pour Emmanuel Macron au second tour

Nicolas Sarkozy a annoncé mercredi sur son compte Facebook qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, car il considère que l'élection de Marine Le Pen "entraînerait des conséquences très graves" pour le pays.

"Je considère que l'élection de Marine Le Pen et la mise en œuvre de son projet entraîneraient des conséquences très graves pour notre pays et pour les Français", a écrit l'ancien président Nicolas Sarkozy mercredi 26 avril sur son compte Facebook. "Je voterai donc au second tour de l'élection présidentielle pour Emmanuel Macron. C'est un choix de responsabilité qui ne vaut en aucun cas un soutien à son projet", ajoute-t-il.

Il estime que les élections législatives de juin seront l'occasion pour les Français de faire "le choix d'une alternance véritable" en votant pour les candidats de la droite et du centre investis par LR.

Appel au rassemblement

"J'ai décidé il y a quelques mois de me retirer de la vie politique active. Je n'ai pas l'intention de revenir sur ce choix", précise Nicolas Sarkozy, qui a tenté un retour lors des primaires de la droite, mais a été battu par son ancien Premier ministre François Fillon, lui-même désormais éliminé.

L'ancien chef de l'État appelle cependant "tous les responsables de la droite et du centre au rassemblement des énergies, des talents et des compétences" face à une situation qu'il juge "exceptionnelle".

"Tout autre comportement serait irresponsable. La division n'est pas une option face à l'extrême gravité de la situation de la France", conclut Nicolas Sarkozy.

Avec Reuters

Première publication : 26/04/2017