Présidentielle française : Nicolas Dupont-Aignan soutient Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan, sixième du premier tour de la présidentielle avec 4,7 % des voix, a annoncé vendredi soutenir Marine Le Pen pour le second tour. Le président de Debout la France a passé "un accord de gouvernement" avec le Front national.

Le candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a annoncé vendredi 28 avril qu'il avait conclu "un accord de gouvernement" avec Marine Le Pen et qu'il appelait à voter pour la candidate du Front national lors du second tour de la présidentielle.

"Je soutiendrai Mme Le Pen, je ferai campagne avec elle sur un projet de gouvernement élargi", a déclaré sur France 2 le président de Debout la France, qui a obtenu 4,7 % au premier tour de la présidentielle. "Nous avons signé un accord de gouvernement avec une évolution de son programme", a ajouté Nicolas Dupont-Aignan, quelques heures après avoir rencontré Marine Le Pen. "L'enjeu, c'est de sauver la France."

Une contradiction avec "Ni système, ni extrême", la devise de son parti ? Pas vraiment, selon Nicolas Dupont-Aignan qui a précisé vendredi soir qu'à ses yeux, "Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite".

Il n'est cependant pas question d'une fusion de son parti avec le Front national : Debout la France présentera ses propres candidats aux législatives, a affirmé son président.

"Macron, un Hollande puissance dix"

Il a pris pour cible l'adversaire de Marine Le Pen au second tour, le favori du scrutin Emmanuel Macron. "Je pense que la France est à la croisée des chemins, je pense que notre pays est très mal parti, a vécu cinq ans terribles avec François Hollande et je pense qu'Emmanuel Macron est un Hollande puissance dix, fabriqué par des intérêts financiers, par des intérêts médiatiques, et que tout est fait pour l'imposer à la tête du pays", a-t-il estimé.

François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, a réagi vendredi soir sur Twitter : "Dupont-Aignan : qu'on ose se dire gaulliste en faisant un tel choix, immense honte !", a affirmé le maire de Pau au sujet de celui qui a travaillé sous ses ordres lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale pendant la cohabitation du deuxième mandat de François Mitterrand.

La décision de Nicolas Dupont-Aignan n'est pas sans provoquer des remous au sein de Debout la France. Dominique Jamet, vice-président et principale figure du parti en dehors du président, a indiqué à l'AFP qu'il démissionnait.

Éric Anceau, responsable du projet présidentiel, a lui aussi annoncé son départ. "Je renonce ce jour à toutes mes fonctions", a-t-il écrit sur Twitter.

Première publication : 28/04/2017