États-Unis : Donald Trump invite le président philippin Rodrigo Duterte à Washington

Au cours d'une conversation téléphonique "très amicale" samedi, le président américain Donald Trump a convié son homologue philippin Rodrigo Duterte, chef d'État très controversé pour sa guerre contre la drogue, à Washington.

Le président Donald Trump a invité, samedi 29 avril, lors d'une conversation téléphonique, le président philippin Rodrigo Duterte à se rendre à Washington.

"Cela a été une conversation très amicale au cours de laquelle les deux dirigeants ont discuté des préoccupations de l'Association des nations d'Asie du sud-est (Asean) dans le domaine de la sécurité régionale, en particulier de la menace posée par la Corée du Nord", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

>> À lire : Rodrigo Duterte, le président philippin qui veut "tuer plus" de dealers

Les deux dirigeants ont aussi "discuté du fait que le gouvernement philippin lutte très fortement pour débarrasser son pays de la drogue, un fléau qui affecte de nombreux pays à travers le monde", poursuit le communiqué de la Maison Blanche .

Rodriogo Duterte a déclenché aux Philippines une guerre contre la drogue qui a fait des milliers de morts et dont la violence est très critiquée par Amnesty International. Dans un rapport de près de 70 pages, l’ONG va jusqu’à évoquer un "possible crime contre l’humanité", de par l’ampleur des dérives constatées dans le cadre de cette politique jusqu'au-boutiste qui ne viserait que "les Philippins les plus pauvres".

Le président philippin a réclamé samedi aux dirigeants de l'Asean, réunis à Manille, une réponse unitaire pour lutter contre le trafic de drogue, afin de le détruire "avant qu'il ne détruise nos sociétés".

Avec AFP

Première publication : 30/04/2017