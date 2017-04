Un cadre du FN plaide pour la création d'un "ordre des journalistes"

Un cadre du Front national a annoncé, samedi, souhaiter "créer un ordre des journalistes" afin de "sanctionner des pratiques mauvaises". Une mesure qui ne figure pas dans le programme du parti d'extrême droite pour la présidentielle.

Aymeric Merlaud, conseiller régional Front national des Pays de la Loire, souhaite "créer un ordre des journalistes" pour "sanctionner des pratiques mauvaises", a-t-il déclaré, samedi 29 avril, sur LCI, en déplorant notamment "des pratiques d'espionnage". "Le problème, c'est qu'en matière de journalisme, il y a un code de déontologie, mais il n'y a rien pour sanctionner", a expliqué le responsable FN dans le département du Maine-et-Loire.

La création d'un ordre des journalistes ne figure pas dans les 144 engagements de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. "Non, ce n'est pas dans notre projet, consultable sur Marine2017.fr. Déclaration d'une personne et non 'du FN'", a réagi dans un tweet Florian Philippot, vice-président du parti.

Non, ce n'est pas dans notre projet, consultable sur Marine2017.fr. Déclaration d'une personne et non "du FN". https://t.co/H3gUezWnX5 — Florian Philippot (@f_philippot) 29 avril 2017

"Il s'agit d'une proposition" du Collectif Clic de réflexions thématiques associé au FN "qui n'est pas dans le programme" de Marine Le Pen, a précisé Aymeric Merlaud à l'AFP.

Cette semaine, les sociétés de journalistes de près d'une trentaine de médias, dont France 24, ont signé une pétition qui proteste contre la décision du Front national de "choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen" et dénonce "une entrave à la liberté" d'informer.

"Je pense que ce n'est vraiment pas sérieux de considérer que le Front national est une menace pour le journalisme, ce n'est pas le cas", a réagi Aymeric Merlaud, interrogé sur ce thème par l'AFP. "Marine Le Pen parle à de nombreux journalistes à travers le monde, des journalistes étrangers, des journalistes français. On agite encore le chiffon rouge comme si on était un danger pour la démocratie", a-t-il déploré.

Avec AFP

Première publication : 30/04/2017