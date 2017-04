Nouvelle purge en Turquie : près de 4 000 fonctionnaires limogés

Ankara a limogé samedi plusieurs milliers de fonctionnaires dans le cadre de la répression menée depuis la tentative de putsch de juillet 2016. Le gouvernement turc a également interdit les émissions de rencontres amoureuses.

Deux décrets ont été publiés au Journal officiel turc, samedi 29 avril, traduisant le durcissement à Ankara. En vertu de l'état d'urgence imposé après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, le gouvernement conservateur de Turquie a congédié près de 4 000 fonctionnaires et interdit les émissions de rencontres amoureuses.

Quelque 3 974 fonctionnaires, militaires et gendarmes ont été limogés par les autorités turques dans le cadre de la répression menée depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, selon un décret paru au Journal officiel samedi 29 avril.

Ces nouvelles sanctions concernent notamment plus d'un millier d'employés du ministère de la Justice, y compris des greffiers et des surveillants de prison, un millier d'autres dépendant de l'armée, près de 500 enseignants et environ 200 membres du ministère des Cultes, selon le décret, qui liste les noms de toutes les personnes concernées.

>> Un webdoc à lire sur France 24 : "Turquie : la grande purge"

Environ 120 000 personnes ont déjà été renvoyées, tant dans l'administration que dans le secteur privé, et plus de 40 000 ont été arrêtées depuis le début de la répression. Celle-ci vise ceux qui sont présentés comme des partisans du prédicateur réfugié aux États-Unis Fethullah Gülen, auquel Ankara fait porter la responsabilité du coup d'Etat avorté du 15 juillet dernier.

Fethullah Gulen a démenti être à l'origine de la tentative de putsch, mais les autorités affirment que les purges sont nécessaires pour éradiquer ce "virus" de la société turque.

Dans un décret séparé publié au même moment, le gouvernement a décidé d'interdire les émissions télévisées très populaires de rencontres, toujours en vertu de l'état d'urgence. "À la radio et à la télévision, ce type de programmes dans lesquels les personnes sont présentées les unes aux autres pour trouver un petit ami (...) ne peuvent être autorisés", énonce le décret.

Le vice-Premier ministre Numan Kurtulmus avait déclaré en mars que l'interdiction de ces émissions était en préparation, ces programmes ne respectant pas les traditions turques. "Il y a des programmes étranges qui mettent à la casse l'institution de la famille et lui retirent sa noblesse et sa sainteté", avait-il dit. "Si Dieu le veut, dans un proche avenir, nous allons y remédier grâce à des décrets d'urgence."

Ces décrets ont été publiés le jour même où l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipedia était bloqué.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 29/04/2017