En direct : le 1er-Mai entre duel Le Pen – Macron et division des syndicats

Quinze ans après avoir fait bloc contre le Front national, c'est en ordre dispersé que les syndicats célèbrent, lundi, le 1er-Mai, tandis qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront à distance, à six jours du second tour.

Loin de faire bloc comme en 2002 contre le Front national, les syndicats défileront en ordre dispersé, lundi 1er mai, les uns appelant à "faire barrage" à Marine Le Pen, les autres à voter pour Emmanuel Macron, et certains à "battre les deux candidats".

À moins d'une semaine du second tour, cette journée sera également marquée par un duel à distance entre le candidat d'En Marche ! et la candidate du Front national : Marine Le Pen tiendra un meeting à Villepinte, en banlieue parisienne, à partir de 10 h et Emmanuel Macron, à Paris, à partir de 12 h 30.

Première publication : 01/05/2017