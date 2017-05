Ligue des champions : Monaco retrouve la Juve pour effacer le traumatisme de 2015

Éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions 2014-15 par une Juventus Turin intraitable, l’AS Monaco retrouve le ténor italien à l’occasion des demi-finales de l’édition 2016-17 de la C1. Et veut effacer la frustration d’il y a deux saisons.

Forcément, en comparaison de l’autre demi-finale de la Ligue des champions qui oppose le Real Madrid et l’Atletico, ce Monaco – Juventus Turin peut difficilement jouer la carte du "grand classique continental". D’un côté, la Vieille Dame, ses 25 participations à la C1 et ses deux sacres européens, et de l’autre, Monaco, avec pour seul fait d’armes majeur une épopée jusqu’en finale en 2004. À la pesée, le combat semble plutôt déséquilibré.

Entre le club de la Principauté et celui du Piémont, distants d’environ 150 km, les antécédents sont de fait plus rares qu’entre les deux cadors madrilènes. Reste qu’il ne faut pas remonter à bien longtemps pour trouver trace d’une confrontation entre le leader de la Ligue 1 et son homologue de Serie A : en 2015, les deux équipes s’étaient affrontées au stade des quarts de finale de la Ligue des champions et la Juve l’avait emporté après avoir cadenassé le match retour à Louis-II (1-0, 0-0).

Attaque de feu contre défense de fer

Deux ans plus tard, c’est à cette même problématique que la jeune garde monégasque va devoir se confronter : manœuvrer un collectif certes efficace devant, mais qui sait surtout tenir à distance les éléments offensifs adverses. Et le défi sera immense : en quart de finale, les Bianconeri ont parfaitement muselé un FC Barcelone (3-0, 0-0) qui alignait pourtant toute son armada offensive et rêvait d’une nouvelle remontada après celle du PSG.

Une opposition de styles en perspective, donc, entre cette intraitable Juve (deux buts encaissés en dix matchs européens) et ces Monégasques pleins de fougue : avec 146 buts marqués en 57 matchs toutes compétitions confondues, l’AS Monaco trône au sommet des attaques les plus efficaces parmi les cinq grands championnats européens.

Et c’est une nouvelle fois sur cette flamboyance offensive que devra s’appuyer le dernier représentant français en C1 s’il veut franchir l’obstacle italien. Mais si les Mbappé, Falcao et autres Bernardo Silva ont réussi à faire plier deux formations plutôt joueuses aux tours précédents (Manchester City et Dortmund), la tâche s’annonce cette fois autrement plus ardue.

Première publication : 03/05/2017