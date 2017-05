Deux tiers des partisans de La France insoumise optent pour le vote blanc ou l'abstention

Plus de 65 % des soutiens de la France insoumise affirment, à l'issue d'une vaste consultation populaire lancée par Jean-Luc Mélenchon, qu'ils voteront blanc ou s'abstiendront lors du second de l'élection présidentielle dimanche prochain.

Seulement un tiers de la France insoumise choisit Emmanuel Macron. Les partisans du mouvement ont en effet opté mardi 2 mai aux deux tiers pour le vote blanc ou l'abstention, seuls 35 % se prononçant pour un vote Macron, d'après les résultats de la consultation lancée par Jean-Luc Mélenchon sur Internet.

Parmi quelque 243 000 votants, 36,12 % ont choisi le vote blanc ou nul et 29,05 % l'abstention. Seuls 34,83 % des partisans ont opté pour le vote Emmanuel Macron. La consultation s'est terminée mardi midi et a rassemblé plus de la moitié des 430 000 inscrits de la plateforme Internet La France insoumise.

Avec AFP

