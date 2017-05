Ligue des champions : Real Madrid – Atletico, un classique de C1 en demie

Affiche alléchante mardi soir à Santiago Bernabeu entre le Real Madrid et l’Atletico, la quatrième en quatre ans en Ligue des champions. Avec, pour les Merengue, l’objectif de creuser un petit écart avant la demi-finale retour à Vicente Calderon.

Depuis quatre saisons, il s’agit sans conteste du vrai classique de la Ligue des champions. Mardi 2 mai à 20 h 45 (heure locale), le Real Madrid reçoit son voisin de l’Atletico Madrid à l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des champions. Un derby qui sent d’autant plus la poudre que les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la quatrième fois en quatre ans, après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015.

Pour l’heure, avantage aux Merengue : à chaque fois, le Real Madrid est sorti vainqueur de ces duels. Statistique toutefois flatteuse, puisque si l’on regarde en détails les bilans nationaux, la tendance s’inverse : depuis leur revers de la finale 2014, les Colchoneros n'ont connu qu'une défaite en dix matches face à leur rival local sur la scène nationale, signant cinq victoires et quatre nuls, le dernier étant un 1-1 à Bernabeu en avril.

CR7 contre Griezmann

Le Real possède cependant plus d'expérience européenne, puisqu'il disputera mardi soir sa septième demi-finale consécutive en Ligue des champions, un record absolu. Mais attention : le tenant du titre a intérêt à faire le plein à domicile, car les déplacements en demi-finales de C1 ne lui réussissent guère dernièrement : une seule victoire, pour deux nuls et quatre défaites.

Au cours d'un match hautement tactique, entre l'"Atleti" plutôt défensif de Diego Simeone et le Real plus allant de Zinedine Zidane, il y aura forcément un duel à distance de buteurs, entre Griezmann, qui avait raté un penalty lors de la finale 2016, et Cristiano Ronaldo, qui a franchi la barre des 100 buts dans l'épreuve-reine mais qui vient lui aussi de rater un penalty, samedi contre Valence (victoire 2-1).

Benzema, de son côté, tentera d'inscrire son 52e but en C1, ce qui lui permettrait d'être le seul meilleur buteur français devant le légendaire Thierry Henry (51). Il devrait être associé à Cristiano et Isco, a priori le remplaçant de Bale, forfait sur blessure.

Avec AFP



Première publication : 02/05/2017